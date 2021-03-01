Первый на деревне. В Алтайском крае создадут муниципальный округ

Депутаты парламента Алтайского края на сессии АКЗС в пятницу, 26 февраля, поддержали инициативу Залесовского района стать муниципальным округом. Глава района Александр Пластеев уверен, что это позволит повысить управляемость и эффективность расхода бюджетных средств. А вот народные избранники сомневаются: как бы это не стало продолжением оптимизации.

Начало положено

Залесовский район стал первым, подавшим «заявку» на создание новой формы организации местного самоуправления – муниципального округа (МО). Сначала обсуждения прошли в самом районе при участии жителей. Затем каждый сельсовет отдельно принял решение о поддержке преобразования. Кстати, из девяти сельсоветов «за» проголосовали только восемь. В Шатуновском мнения депутатов разделились, но большинство все-таки оказались против. Затем решение приняли на уровне районного совета депутатов. И, наконец, вынесли вопрос на сессию АКЗС. Большинство депутатов краевого парламента создание Залесовского муниципального округа поддержали: «за» был 51 народный избранник из 58, присутствовавших на сессии, «против» двое, четверо воздержались и один не голосовал.

Первый муниципальный округ появится в крае к 1 января 2022 года. Но подготовительные работы начнутся уже сейчас.

Не с кондачка

Глава Залесовского района Александр Пластеев и председатель районного совета депутатов Иван Щекотов уверены: району нужно такое преобразование.

«Мы обсуждали эту тему полтора года. И делаем это не с кондачка. Это огромный процесс, за который мы берем на себя ответственность. Муниципальное образование – маленький шаг для нашего района и огромный для всего Алтайского края», – отметил Пластеев.

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Муниципальный округ предполагает упразднение сельских советов вместе с главами и депутатскими собраниями. На весь округ будет всего один руководитель (читай: глава района), один бюджет, один депутатский корпус (выборы пройдут в сентябре 2021 года). В селах вместо местной администрации/сельсовета будут работать территориальные отделы.

Пластеев заверяет: селян не забросят. Наоборот, у района будет больше возможностей для развития. С одной стороны, удастся сэкономить время и деньги на чиновничьем аппарате и многочисленных бюрократических процедурах. С другой стороны, будет единый руководитель, единый подход к развитию. Управлять округом будет проще, инфраструктурных проектов будет больше, район станет более привлекательных для инвесторов.

Глава района признает, что люди боятся оптимизации. Но у власти нет задачи сокращать штаты и свое присутствие в селах. Да и было бы кого сокращать, добавил он.

«У нас сегодня из девяти глав сельсоветов четверо работают в статусе и.о. (то есть люди отказываются занимать должность на «постоянку» – прим.ред.). Глава сельсовета получает 16-18 тысяч рублей, а обязанностей масса. Плюс им надо иметь высшее образование. У нас сейчас в каждом сельсовете всего-то 1,75 ставки. Глав мы сделаем начальниками территориальных отделом, в бухгалтеров переведем в штат на уровне района», – подчеркнул Александр Пластеев.

Он уверен, что людям не важно, какая в районе форма управления. Людям важно, чтобы нормально работала коммунальная инфраструктура, были дороги и сообщение с райцентром, а также услуги в шаговой доступности.

А вы народ спросили?

А вот некоторые депутаты высказали опасения. Например, справедливоросс Александр Молотов сомневается, что власти действительно тщательно посоветовались с местными жителями.

«Да, инициатива снизу идет, и вроде как были проведены публичные слушания. Но мы знаем, как принимаются такие решение, как проводятся слушания», – заявил он.

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Не уверен Молотов и в том, что в будущем округом будет кому заниматься. Да, сейчас там деятельный Пластеев, но что будет, когда он уйдет. Придет ли ему на замену такой же заинтересованный в развитии территории человек.

Пожурил эсер и краевую власть. Мол, вроде как никто не на кого не давит, а между тем уже приняли закон о перераспределении нормативов налоговых отчислений. МО будут получать не 50% налога от упрощенной системы налогообложения, как районы и города, а 75%.

«То есть мы говорим: если хотите получать больше, то создавайте округ», – пояснил свою мысль несогласия Молотов.

Его коллега по партийному цеху Василий Железовский выступил с длинным спичем-рассуждением о том, насколько плоха ситуация в стране и экономике. Он призвал коллег смотреть дальше «корыта, которое перед ними стоит» и заявил, что эта реформа выбьет из сельской земли последнюю жизнь.

Эсер Владислав Вакаев рассказывает, что местные жители опасаются, что это будет новый виток оптимизации. Пропасть между властью и обществом усилится.

Каждый мнит себя стратегом

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В ответ Вакаеву мнение местных жителей привел единоросс Николай Якушев. И оно было совершенно противоположным. Как муж уроженки села Черемушкино Залесовского района и зять бывшего главы этого села он заверят: жители района ждали этого событие уже 10 лет.

Единоросс Сергей Приб добавил: район давно созрел и все у них будет хорошо.

Либерал-демократ Владимир Семенов тоже уверен, что этот опыт рискует стать успешным и распространиться и на другие районы края.

«Это укрепляет вертикаль власти и дает дополнительные доходы в бюджет, повышает эффективность управления бюджетным процессом», – заключил Семенов.

Коммунист Владимир Попов и вовсе считает, что переход на МО одного района – это дело хорошее, но «микромаленькое». Он уверен, что делать округ нужно из нескольких районов края, чтобы в нем жило 50-60 тысяч населения. Тогда и бюджет будет крепче, и управляемость лучше.

А мастодонт алтайской политики, единоросс Борис Трофимов укорил коллег за их предвзятое мнение к процедуре. В ответ уже Молотову он подчеркнул: район провел все необходимые народные обсуждения.

«Все эти суждения можно оценить так: каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны», – заявил Трофимов.

О создании МО подумывают еще в нескольких районах край: Петропавловском, Чарышском, Славгородском. Но, как сказал Пластеев, если у Залесово будет положительный опыт, то их примеру последуют многие районы, если отрицательный – ни один. Краевые власти уверяют, что давить не будут.