Поможет ли концессия решить проблемы с порывами на водосетях Барнаула и как отразится на кармане горожан

Объема средств, вкладываемых в ремонт сетей водоснабжения и водоотведения Барнаула, недостаточно: сколько бы ни подлатывали проблемные участки, аварий меньше не становится. Нынешний расклад, безусловно, не устраивает и местных властей. В администрации считают, что проблему решит концессионное соглашение с водоканалом. Так ли это на самом деле и что об этом думают эксперты – разбирался «Политсибру».

Нет возможностей

В январе 2021 года количество аварий на водосетях увеличилось в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказывал ранее заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров. Причина – морозы и износ сетей более 80% (а это самая главная проблема).

Бороться с ней пытаются – каждый год «Барнаульский водоканал» вкладывает в ремонт и реконструкцию коммуникаций сотни миллионов рублей. В 2019-м обновили 14,6 км сетей (439 млн рублей), в 2020-м – 13 км (285 млн рублей), а на 2021-й запланирован ремонт 8,2 км (на 458 млн рублей). Однако это не позволяет снизить показатель износа и улучшить работу городской системы водоснабжения и водоотведения (ВиВ). Нужно ежегодно капитально ремонтировать и реконструировать не менее 3%, то есть около 36 км водопроводных сетей, говорят в компании.

«Но сейчас такой возможности нет, так как объемы ремонтных программ ограничиваются предельным ростом индекса тарифов. Иными словами, барнаульцам пришлось бы платить за воду в разы больше, чтобы мы могли выполнять необходимый перечень работ», – пояснил «Политсибру» директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

И в компании даже рассчитали, какие деньги могут удовлетворить эти потребности и как такие планы могут ударить по кошельку населения. С учетом стоимости перекладки, в год на модернизацию сетей нужно закладывать 645 млн рублей (375 млн – на сети водоснабжения, 270 млн – водоотведения).

«При условии ежегодной перекладки сетей ВиВ на эту сумму, необходимый рост тарифа в оценке 2020 года должен быть не менее 24%», – пояснили в пресс-службе.

Такой расклад не то, чтобы не устроил население, он попросту невозможен. Законом установлен предельный рост платы граждан за коммуналку, который не может превысить 6,2% (и внутри него каждый тариф по отдельности не может расти слишком сильно). Кстати, с июля 2021 года водоснабжение подорожает на 6,2%, тариф на водоотведение не изменится.

Переговоры уже идут

По словам Андрея Федорова, единственный правильным решением в этой ситуации может быть концессионное соглашение.

Износ 82%. Власти рассказали, что поможет снизить аварийность на водосетях Барнаула Новости 11.02.2021 12:30

Как пояснил в беседе с «Политсибру» экс-руководитель управления по тарифам, эксперт ОНФ Сергей Родт, для муниципалитета, который является собственником водосетей, такой формат отношений намного интереснее, чем договор аренды. Ведь это гарантия того, что сети вернутся по окончании договора в улучшенном виде.

«Концессионное соглашение – законный способ распоряжения имуществом. Администратор обязан найти концессионера, который возьмет на некую долгосрочную перспективу сети в пользование, будет их содержать, вкладывать в их развитие, ремонт, модернизацию. Сейчас это, по сути, самый быстрый путь», – говорит Родт.

С ним согласна и депутат АКЗС, коммунальный эксперт Людмила Суслова. В беседе с корреспондентом «Политсибру» она отметила, что такой механизм дает инвестору уверенность в завтрашнем дне, так как концессия заключается на долгий период и разорвать такое соглашение крайне сложно. А потому у него появляется желание вкладывать в ремонт коммуникаций.

Собственно, переговоры по заключению такого соглашения уже идут. В нем должны прописать мероприятия для «повышения надежности системы водоснабжения и водоотведения и повышения качества предоставляемых услуг». И не только.

«На рассмотрении в администрации Барнаула находится дорожная карта, в рамках реализации которой планируется работа по трансформации в концессионное соглашение договора аренды городского водопроводно – канализационного хозяйства. Такой формат государственно-частного партнерства администрации и водоканала позволит увеличить объем инвестиций по производственной и инвестиционной программам», – рассказали в пресс-службе компании.

Более того, водоканал направил на рассмотрение в администрацию города финансовую модель соглашения по обслуживанию поселков Научный городок, Гоньба, Казенная заимка, Землянуха, Березовка. Здесь достаточно высокий процент износа сетей, поэтому их реконструкция и строительство новых объектов, которые войдут в инвестиционную и производственную программы, будут тщательно прорабатываться и согласовываться.

Напомним, в 2020 году компания уже заключала концессионное соглашение по семи пригородным поселкам (Центральный, Лебяжье, Бельмесево, Ягодное, Черницк, Мохнатушка, Новомихайловка). И планирует вложить туда 50 млн рублей. Городской бюджет добавит еще 300 млн рублей на строительство канализационного коллектора.

А что будет с тарифом?

На этот вопрос эксперты пока не готовы ответить – слишком мало пока информации о реальных решениях (водоканал и власти карт не раскрывают). Большие суммы на ремонт сетей можно взять только из двух источников – либо их вложит собственник, либо сами жители (то есть за счет повышения тарифа). Но пока наши собеседники уверены, что существенного увеличения тарифов с такими решениями не последует.

«Будет ли это способствовать улучшению качества сетей, приведет ли это к меньшей аварийности или это все будет для галочки? Мне кажется, и практика показывает, что концессия механизм более надежный, и концессионеры действительно начинают вкладывать существенные средства, имея более защищенный, долгосрочный договор», – говорит Суслова.

В пример она привела концессию по тепловым сетям, которые Сибирская генерирующая компания заключила с Барнаулом. Несмотря на большие инвестиции компании, тариф растет немного и плавно. Хотя в самом начале у экспертов были сомнения – а не рванет ли тариф вверх?

Рванет ли тариф на воду, станет понятно только после разработки концессионного соглашения. Но то, как Барнаул «разрывает» сейчас, не оставляет времени на то, чтобы сидеть сложа руки.

По информации водоканала, в 2020 году на сетях водоснабжения Барнаула зафиксировано и устранено 432 повреждения. В 2019 году этот показатель составил 428, а в 2018 году – 486. На обслуживании предприятия находится 1250 км сетей водоснабжения и 900 км водоотведения.