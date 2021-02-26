Генпрокуратура России потребовала лучше контролировать соблюдение законов перед выборами в Алтайском крае

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин призвал алтайскую прокуратуру лучше следить за соблюдением законности накануне думских и региональных выборов 2021 года. Об этом он заявил на заседании коллегии прокуратуры края 26 февраля, куда прибыл с официальным визитом.

По словам Демешина, когда нарушаются законы и права людей, растет социальная напряженность. Она, в частности, оборачивается акциями протеста.

«Все мы понимаем, что проблемы в обществе, в том числе и выход людей на улицы, зачастую обусловлены несправедливостью и несвоевременным реагированием органов власти на нарушения закона и прав человека», – сказал он.

Демешин подытожил, что доверие народа зависит от эффективности работы правоохранителей.

Кроме того, представитель ведомства поручил лучше контролировать антитеррористическую защищенность мест массового скопления людей и социальных объектов, а именно школ и других учреждений, на которых будут избирательные участки во время выборов.

Кроме того, Демешин призвал и дальше бороться с «экстремистскими проявлениями» в крае.