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Власти разработают концепцию зеленого Барнаула при участии горожан

Новости
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Администрация города объявила конкурс по разработке концепции «Барнаул – зеленый город». В этом документе отразят, где и как нужно озеленять краевой центр. На создание документа из городского бюджета выделили 1,95 млн рублей, уточнили в мэрии.

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В концепции пропишут вопросы комплексного озеленения, участки, которые в перспективе подлежат благоустройству, укажут современные ландшафтные решения, подходящие под климат и экологические условия Барнаула. Также там будут критерии отбора посадочного материала (в документе распишут методику выбора места посадки и подбор ассортимента насаждений).

Для разработки концепции администрация планирует подготовить обзор по истории озеленения Барнаула, создать Web-ГИС проект и стратегию реализации и развития концепции «Барнаул – зеленый город», оценит состояние зеленых зон, обследует фрагмент городских лесов в пойме Оби.

Также власти собираются опросить барнаульцев, чтобы выяснить, насколько они удовлетворены системой озеленения, функциональным назначением парков и скверов.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 22 марта 2021 года. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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