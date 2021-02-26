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Парламент Алтайского края

Задержанного рубцовского чиновника подозревают в многотысячной взятке

Новости
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Заведующий отделом по архитектуре и градостроительству администрации Рубцовского района Геннадий Анищенко был задержан по подозрении в получении взятки в крупном размере. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил СУ СК РФ по Алтайскому краю.  

По версии следствия, Анищенко в период с 2018-2019 годов получил от местного жителя 400 тысяч рублей.

«Деньги предназначались для решения вопроса о социальной выплате мужчине в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий Алтайского края», – отметили в следкоме.

Администрация Рубцовского района

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Дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере).

Как ранее писал «Политсибру», следователи и оперативные сотрудники провели обыски в администрации Рубцовского района и изъяли нужные правоохранителям документы в четверг, 25 февраля. На обыске Анищенко не присутствовал, потому из-за возраста (68 лет) работал удаленно. Его задержали, но меру пресечения пока не избрали. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: yandex.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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