Задержанного рубцовского чиновника подозревают в многотысячной взятке

Заведующий отделом по архитектуре и градостроительству администрации Рубцовского района Геннадий Анищенко был задержан по подозрении в получении взятки в крупном размере. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, Анищенко в период с 2018-2019 годов получил от местного жителя 400 тысяч рублей.

«Деньги предназначались для решения вопроса о социальной выплате мужчине в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий Алтайского края», – отметили в следкоме.

Силовики нагрянули в администрацию Рубцовского района с обыском – источник Новости 26.02.2021 10:57

Дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере).

Как ранее писал «Политсибру», следователи и оперативные сотрудники провели обыски в администрации Рубцовского района и изъяли нужные правоохранителям документы в четверг, 25 февраля. На обыске Анищенко не присутствовал, потому из-за возраста (68 лет) работал удаленно. Его задержали, но меру пресечения пока не избрали.