Школа, завод, губернатор. Стало известно, чем будет заниматься Мишустин во время визита в Алтайский край

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе предполагаемого визита в Алтайский край 2 марта 2021 года может посетить барнаульские завод и школу, а также встретиться с губернатором. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на источник.

Стало известно, зачем Михаил Мишустин приедет в Алтайский край Новости 19.02.2021 15:05

По данным инсайдеров, к приезду высокого гостя готовится школа №53. Почему выбрано именно это учебное учреждение, не сообщается.

Также, возможно, премьер-министр встретится с представителями регионального Союза промышленников Алтая на заводе прецизионных изделий. Члены союза отметили, что точной информации о встрече с Мишустиным нет, однако разговоры об этом шли.

Что касается встречи главы российского правительства с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, то о темах их общения тоже пока можно лишь предполагать. Как ранее писал «Политсибру», Мишустин намерер оценить реализацию нацпроектов, а также проконтролировать ситуацию в здравоохранении, в том числе с выплатами медработникам.

Кроме того, визит пройдет в рамках его турне по бедным регионам России. Ранее Мишустин уже посетил Калмыкию, Карелию и Адыгею. После Алтайского края премьер-министр сразу поедет в Республику Алтай, где, скорее всего, и встретит свой 55 день рождения.

Напомним, о предполагаемом визите Мишустина СМИ узнали еще 16 февраля. Однако официальных комментариев о приезде премьер-министра РФ алтайские власти до сих пор так и не дали.

Предыдущий глава российского правительства Дмитрий Медведев приезжал в Алтайский край 12-13 ноября 2019 года.