О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Школа, завод, губернатор. Стало известно, чем будет заниматься Мишустин во время визита в Алтайский край

Новости
2

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе предполагаемого визита в Алтайский край 2 марта 2021 года может посетить барнаульские завод и школу, а также встретиться с губернатором. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на источник.

Михаил Мишустин

Стало известно, зачем Михаил Мишустин приедет в Алтайский край

Новости

По данным инсайдеров, к приезду высокого гостя готовится школа №53. Почему выбрано именно это учебное учреждение, не сообщается.

Также, возможно, премьер-министр встретится с представителями регионального Союза промышленников Алтая на заводе прецизионных изделий. Члены союза отметили, что точной информации о встрече с Мишустиным нет, однако разговоры об этом шли.

Что касается встречи главы российского правительства с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, то о темах их общения тоже пока можно лишь предполагать. Как ранее писал «Политсибру», Мишустин намерер оценить реализацию нацпроектов, а также проконтролировать ситуацию в здравоохранении, в том числе с выплатами медработникам.

Кроме того, визит пройдет в рамках его турне по бедным регионам России. Ранее Мишустин уже посетил Калмыкию, Карелию и Адыгею. После Алтайского края премьер-министр сразу поедет в Республику Алтай, где, скорее всего, и встретит свой 55 день рождения. 

Напомним, о предполагаемом визите Мишустина СМИ узнали еще 16 февраля. Однако  официальных комментариев о приезде премьер-министра РФ алтайские власти до сих пор так и не дали.

Предыдущий глава российского правительства Дмитрий Медведев приезжал в Алтайский край 12-13 ноября 2019 года. 

Стало известно, во сколько обошелся бюджету визит Медведева на Алтай

Стало известно, во сколько обошелся бюджету визит Медведева на Алтай

Новости

Визит Медведева в Новосибирск и Барнаул обошелся бюджету в 8,7 млн рублей

225

Автор: Политсиб.ру

Фото: kremlin.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (2)

1000

Рафаэль

У меня дети учаться в данной школе так вот за три дня до приезда школу переоборудовали завезли новую мебель ,плазменные телевизоры новое оборудование в столовой по словам ребенка.Асфальт чистили 9 едениц техники это то что я посчитал.Хотя в школу не возможно было даже подьехать не точно припорковаться. Не понимаю зачем это показучничество.для чего?не удевлюсь если после отезда это все исчезнет.

Ответить
Павел
Рафаэль, так мало того что днем шороха навели, так еще и всю ночь перекрывали улицы и чистили там где поедет картеж. Всю ночь спать людям не давали, а возле школы 8 тракторов было и несколько машин для вывоза. Ну смех да и только, зима кончилась, а у нас снег начали чистить. Сплошная показуха. Как все хотят сохранить свои должностные места...
Ответить