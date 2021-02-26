Сами удивились. Власти Алтайского края прокомментировали закрытие лиги КВН

Алтайское управление молодежной политики о закрытии лиги «КВН Алтай» узнало из официального письменного уведомления. Власти были удивлены таким решением. Тем более, что денег на клуб веселых и находчивых дать все-таки намеревались. Об этом рассказала начальник управления Екатерина Четошникова во время прямого эфира 26 февраля.

«Лига приняла решение о том, что она закрывается. Мы удивились, потому что средства на поддержку КВН-движения Алтайского края в региональном бюджете всегда планировались, и были запланированы и на 2020-й, и на 2021 год. Поэтому решение принято в одностороннем порядке. Конечно, нас это обескуражило. К тому же, не были приглашены специалисты управления на заседание координационного совета. Возможно, до принятия этого решения ситуация может быть по-другому выглядела бы», – считает Четошникова.

Она заявила, что управление неоднократно в 2020 году выходило с предложением на официальную лигу организовать сезон игр. Так как нужно было определить финалиста, который на средства краевого бюджета поедет на фестиваль «КиВиН» в Сочи.

«И мы планировали отправить команду-победителя. Но как ее определить, если сезон игр не состоялся, а на предложения коллеги, к сожалению, отказались участвовать в онлайн-форматах», – сказала Четошникова.

По ее словам, другие лиги, в частности, юниор-лига КВН работала в дистанционном режиме, а управление бесплатно предложило им оборудование для трансляции. Также Четошникова добавила, что власти оплачивает организационный взнос официальной лиги «КВН Алтай», чтобы они сохраняли свой статус.

Другая реальность

«Мы закрываем КВН». Алтайская лига веселых и находчивых «умерла» из-за отказа властей помочь деньгами Новости 19.02.2021 17:10

18 февраля 2021 года алтайская лига КВН объявила о вынужденном закрытии из-за отсутствия финансирования. Директор лиги Андрей Новиков заявил, что краевое управление молодежной политики отказалось выделять им деньги. И что их лига не смогла даже встретиться с начальником управления Екатериной Четошниковой.

По его словам, они разными способами пытались донести до властей мысль о том, что для спасения КВН на Алтае нужны средства. Однако им ответили, что денег нет и не будет. А из-за пандемии они еще лишились спонсорской помощи и выручки от продаж билетов.

Первой от власти на заявление отреагировала в довольно странной манере и формате замначальника управления молодежной политики Ирина Рыбина. Она написала саркастический пост в соцсетях, где обвинила лигу в том, что позиция «дайте нам, когда нам надо» в этой ситуации, неправильная. Чиновница отметила, что финансовые требования КВН должны были быть понятны игрокам изначально. И добавила, что они могут зарабатывать на игры от продажи билетов, привлечения рекламы, а не просить их.

Высказалась по этому поводу и депутат АКЗС Евгения Боровикова. Во время сессии 26 февраля заявила, что хотела бы поддержать ребят, которые к ней обратились с просьбой вмешаться в ситуацию. Но это не в ее силах.

«Но я не могу вмешаться. Теперь это останется на совести чиновников. Ребята к ним приходили. Ни Рыбина, ни Четошникова не явились на обсуждение. Если они считают, что КВН не популярен, они глубоко ошибаются. Говорим про экономию (бюджете края – прим.ред.) в 10 млрд рублей, но в итоге получается, что выделить на развитие КВН в Алтайском крае (...) 200 тысяч не можем», – отметила Боровикова.

Депутат также предложила пригласить в АКЗС Екатерину Четошникову для «разбора полетов».