СГК продолжит модернизировать химцех на Барнаульской ТЭЦ-3

Реконструкция обессоливающей установки начнется в химическом цеху Барнаульской ТЭЦ в 2021 году. На работы потратят 100 млн рублей, сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

«Действующая сейчас на Барнаульской ТЭЦ-3 обессоливающая система уже устарела. А ионообменная противоточная технология, которая придет ей на смену, – один из современных и экономичных способов очистки воды», – пояснили в СГК.

Специалисты компании планируют закончить модернизацию оборудования в 2023 году. Работы будут идти в два этапа. Сначала на ТЭЦ-3 демонтируют неиспользуемое оборудование и трубопроводы механических фильтров. После этого рабочие будут монтировать новую установку из шести фильтров (трех противоточных Н-катионитовых и трех противоточных ОН-анионитовых).

Кроме того, СГК планирует смонтировать фильтры, установки регенерации, промывки и системы автоматического управления, а также реконструировать декарбонизаторы, которые удаляют приводящий к коррозии металла свободный диоксид углерод углерода. Все это поможет снизить расход реагентов и воды на ТЭЦ и сделать станцию более надежной.

«Также после этого на ТЭЦ смогут очищать от ненужных примесей 150 тонн воды в час, при условии что один фильтр будет находиться в работе, один – в резерве, один – в ремонте или на регенерации», – отметили в СГК.

Напомним, что модернизация оборудования химического цеха началась в 2018 году. Тогда была запущена установка предварительной очистки воды от механических примесей и проведены проектно-изыскательские работы по обессоливающей установке.