Десятки тысяч людей присоединились к акции «Единой России» и волонтерских объединений «Защитим память героев»

«Единая Россия» вместе с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы» и «Волонтерской Ротой Боевого Братства» 23 февраля провела акцию «Защитим память героев». В ней приняли участие десятки тысяч человек во всех регионах. Они принесли цветы к обелискам, захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны в знак защиты памяти героев.

В Алтайском крае более тысячи представителей «Единой России», молодогвардейцев и волонтеров посетили порядка 450 памятников Великой Отечественной войны.

«Мы возложили цветы к мемориалам и памятникам Великой Отечественной войны в знак уважения к поколению победителей, защитивших страну от фашизма», – подчеркнул он.

По словам секретаря реготделения партии, в Алтайском крае к юбилею Великой Победы единороссы создали карту всех памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Их в регионе оказалось более 1,2 тысячи. Данные о каждом занесли в электронную базу данных. Романенко считает необходимым сделать все, чтобы память о героях войны сохранилась для потомков.

В Москве массовое возложение прошло в нескольких местах. К Монументу Победы нa Поклонной горе пришли почти две тысячи человек. В Александровском саду к могиле Неизвестного солдата цветы возложили президент Владимир Путин и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, а также депутаты Государственной думы.

«Самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы. Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов», – сказал президент.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с горожанами возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Пример героизма, который явила страна, заслуживает уважения и вечной памяти. Именно поэтому в каждом регионе, городе, селе мы приходим на воинские захоронения, на братские могилы, могилы Неизвестного солдата и отдаем дань памяти их мужеству и героизму», – отметил он.