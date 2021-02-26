«Акт самосожжения». Алтайские депутаты в очередной раз схлестнулись по закону о статусе педагогов

Депутаты парламента Алтайского края таки приняли новый закон о статусе педагогов на сессии 26 февраля. В документе прописаны некоторые новые и не новые меры поддержки учителей, возможность бесплатной юридической консультации для защиты чести и достоинства, а также клятва, которую будут давать молодые работники образовательных учреждений. Народные избранники уже не в первых раз устроили дебаты вокруг этой темы. На этот раз дискутировали по поводу зарплатного вопроса.

Не занимайтесь очковтирательством

Повторимся, депутаты АКЗС уже не раз скрещивали шпаги по закону, который не содержит кардинальных мер по изменению ситуации в сфере образования. При прошлом обсуждении критиковали клятву. Теперь – заработную плату педагогов. Документ, который в итоге поддержали единогласно, не содержит норм повышения оплаты труда. И никак не решает эту проблему (его цель – определение статуса учителя), что и вызвало недовольство представителей оппозиционных фракций.

«Я когда педагогам рассказываю про этот закон, как правило, они отвечают: «лучше бы зарплату подняли». В последние месяцы из разных муниципалитетов поступают тревожные звоночки. В крае есть проблема с формирование зарплаты педагогов. Например, в Панкрушихинском, Алейском районах. Работники образования там занимают очковтирательством», – заявил глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов.

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Его коллега по СР, депутат Василий Железовский и вовсе заявил, что бухгалтеры Каменского района рассказывают ему, что перед ними ставят задачи посылать в край отчеты с «правильными» данными по заработной плате. Он убежден, что у правительства есть деньги на повышение оплаты труда педагогов. Но нет политической воли.

Кстати, на тему выступал и глава алтайского Крайсовпрофа Иван Панов. Он напомнил о письме профсоюзов Виктору Томенко с жалобой на расхождение реальных зарплат со статистикой. Не будем углубляться, все подробности тут.

Оппозиционный микрофон у своих новых друзей-эсеров перехватила депутат Евгения Боровикова (кто не знает, в АКЗС она прошла от ЛДПР, но вышла из партии и на выборы пойдет от «Справедливой России»).

«На бумаге все прекрасно и идеально. Но ведь действительно есть манипуляции с начислением заработной платы, и не в пользу учителей», – сказала она.

Боровикова снова (об этой проблеме она говорит почти на каждой сессии) привела в пример Панкрушихинский район, где депутат находится в остром противостоянии с председателем районного комитета по образованию Надеждой Брянской. Боровикова получила обращение от учителей района с просьбой разобраться со сниженными заплатами. По мнению Боровиковой, чиновница запугивает их и не выполняет свои обязанности.

«Уже столько депутатов туда ездило, прокуратура разбиралась. А у учителей в кармане до сих пор не шуршит и не звенит. Как уже решить этот вопрос? Надо что ли прийти к стенам правительства и совершить акт самосожжения? Но так полиция схватит, даже бензином не даст облиться. Еще и оштрафует», – ораторствовала Боровикова.

Она лично обратилась к губернатору Виктору Томенко, присутствующему на сессии, с просьбой что-то уже решить.

На этом выступления «партии несогласных» завершились. «Партия согласных» тут же ринулась в ответный бой.

Чем ближе выборы, чем больше упражнений в софизме

На защиту власти и закона встали депутаты-единороссы. Педагог Наталья Цепенко признала: да, закон кардинального ничего не изменит, но все же он нужен, и учительское сообщество воспринимает его положительно.

Ирина Солнцева назвала странным то, что коллеги смешивают вопросы статуса и заработной платы.

«Да, зарплату надо повышать. И были бы деньги, неужели Виктор Петрович не пустил бы их на эти цели. Но тут речь о другом, о поддержке педагога, который сегодня оказался бесправен. Ученики позволяют себе унижения и оскорбления в адрес своих учителей. И мы не должны этого допускать», – сказала она.

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Депутат Александр Траутвейн был с политическими оппонентами не столько вежлив, как дамы.

Он обвинил Боровикову в некорректности обращения к главе региона с этим вопросом. И считает, что ее противостояние в Панкрушихинском районе давно перешло в плоскость личного конфликта двух женщин.

«Там, в районе работают. И работают неплохо. Та же Брянская», – заявил Траутвейн.

А Железовского призвал не разбрасываться «заявлениями об искажении отчетности», если нечем доказать.

Последним в дискуссию о зарплате вступил самый молодой депутат АКЗС, единоросс Денис Голобородько. Коллег он упрекнул в излишней предвыборной разговорчивости:

«Чем ближе выборы, тем больше упражняются в софизме».

Что это вообще за закон такой?

В законе о статусе педработников прописали несколько норм поддержки. Учителя получат:

право на бесплатного юриста для защиты чести и достоинства,

меры материального поощрения, включая денежные премии за счет средств краевого бюджета,

компенсацию расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения для проживающих в селе и право на санаторно-курортное лечение,

клятву, которые молодые педагоги будет произносить, приходя на работу в школу.

Закон принят и вступит в силу в марте 2021 года.