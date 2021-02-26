13 человек скончалось от коронавируса за последние сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса умерло 13 человек, в том числе 11 – именно от COVID-19. Всего от ковида в регионе скончалось уже 2,3 тыс. заболевших, непосредственно от коронавируса – 1,4 тыс. пациентов. Об сообщает региональный оперштаб.

Еще более девяти тысяч доз вакцины от коронавируса пришло в Алтайский край Новости 26.02.2021 11:09

С начала пандемии вирусом заразилось 43,2 тыс. человек, в том числе 136 – за последние сутки. Всего с болезнью справилось 38,6 тыс. пациентов, из них 138 – за минувший день.

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1,4 тыс. человек с коронавирусом и 524 пациента с пневмонией.

Тяжело переносят болезнь 366 человек, из низ 98 подключены к аппаратам ИВЛ. На 26 февраля в крае остается 723 резервных койки. На дому с коронавирусом борются 16 бессимптомных больных и 447 пациентов с пневмонией.

С марта 2020 года на коронавирус обследовано уже 1,1 млн человек. Ежедневно обследуют 4,7 тысяч человек.

Кроме того, продолжается вакцинация жителей края от ковида. Как ранее писал «Политсибру», в край поставили еще 9,4 тыс. доз препарата «Гам-Ковид-Вак». Всего регион получил уже почти 76 тысяч комплектов вакцины.

Полностью привились уже 15,2 тыс. жителей Алтайского края, а 34,4 тыс. получили первый компонент вакцины.