«Позорное пятно». Власти рассказали, что делать с запретной для застройки приаэродромной территорией Барнаула

Примерно половину огромного земельного участка, который попал в приаэродромную зону Барнаула и стал недосягаемым для строителей, планируют вывести из-под запрета и отдать под застройку. Об этом во время заседания Союза строителей 25 февраля рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин. Это должно решить вопрос с нехваткой площадок под возведение жилья, о которой неоднократно заявляли строители.

А где земля?

Дефицит участков под строительство – серьезный вопрос, который нужно решать уже сейчас, считают члены Союза строителей.

Наиболее остро проблема с нехваткой земли стоит в Барнауле, отмечает Климин. При этом он добавил, что застройщики, которые возводят здания в Новоалтайске, Рубцовске и Бийске, сталкиваются с теми же трудностями, что и коллеги в краевой столице.

«Заявлять, что у нас земли много – это одно. А если посмотрим, то сформированных земельных участков в Барнауле нет. Да и в муниципалитетах их, в принципе, тоже нет. А земля есть. Поэтому вопрос довольно серьезный. В этом направлении надо работать», – заявил председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Строительное сообщество уже выходило на уровень правительства с предложением создать банк земельных участков. Однако пока подвижек в этом вопросе нет.

«В итоге провели совещание, на котором были даны поручения. Но почему-то протокола до сих пор нет, соответствующих поручений нет», – рассказала гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович.

А вот гендиректор компании «Союз» Владимир Отмашкин настаивает на том, что следует развивать застроенные территории.

«Поселок Осипенко (между улицами Антона Петрова, Телефонная, Червонная, Бехтерева, Микронная и Колесная - прим.ред) и Поток надо сносить. Это центр города. Но без соответствующей программы мы не обойдемся», – считает строитель.

В свою очередь Мишустин говорит, что в Барнауле следует заняться вопросом перевода федеральных земель в муниципальную собственность и решить уже наконец-то проблему с зоной у аэропорта.

Допустили ошибку

Речь идет об огромной территории города – 800 га так называемых «докучаевских земель», которые находятся западнее улицы Просторная. Эта площадка перспективна для барнаульских строителей, но практически недоступна.

Дело в том, что в конце 2020 года Росавиация поставила на кадастровый учет приаэродромную зону Барнаула. Но тема уже не нова.

«Еще в декабре 2018 года появился приказ об утверждении приаэродромных зон. Кто согласовал такую большую территорию – сейчас вопрос. Но понятно одно: росчерком пера этот кто-то решил все вопросы развития Барнаула», – заявила Зинаида Герасимович.

В подзоне №3 застройщики не могут возводить здания выше 75 метров, а в седьмой санитарной зоне, которая занимает большую часть, строить вообще ничего нельзя. И как раз там оказался квартал, который был отыгран на аукционе под жилищное строительства и ушел компании «Алгоритм».

«О какой инвестиционной привлекательности может идти речь, когда мы покупаем участки, строим перспективу, тратим деньги, и вдруг устанавливаются зоны? Какой вред нанесли ими Барнаулу? У нас в пятую зону попали предприятия, которые там не могут размещаться. Это ТЭЦ-3, «Барнаульский пивзавод». Их что теперь сносить? Очень много вопросов», – возмутилась Герасимович.

Александр Климин признал: решение об установлении зон было ошибкой и ее сейчас нужно решать. А вот Владимир Отмашкин отметил, что делать это нужно разумно.

«800 га – это позорное пятно. Сегодня мы что хотим? 800 га ввести в строительство? Вы их не освоите. Должен быть понятный процесс вывода земель из состава сельскохозяйственного назначения в состав жилищного строительства. И разговоры о том, что земли в Барнауле под возведение жилья нет – это не тот разговор. Это просто люди этим вопросом не занимались», – заявил Отмашкин.

Вопрос на контроле

Эксперты отмечают, что теперь строительному сообществу совместно с властью нужно решать вопрос по уменьшению этих зон.

«И это не частный вопрос, а общий. Нужно выходить на уровень правительства с предложениями. Единой методики установление этих зон нет. Нужно объединяться с другими регионами. Многие уже отказались от установления таких зон», – добавила эксперт.

По словам Климина, подобные вопросы возникли не только в Барнауле, но и в других городах страны. И сейчас они решают их в ручном режиме.

«Наш профильный заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поставил вопрос о сокращении седьмой подзоны и пересмотра других зон. Чтобы дать возможность в подобных городах, как у нас, развивать вопросы жилищного строительства. Планируем, что из 800 га как минимум 400 га будем выводить», – сказал Климин.

По участку, который в этой зоне приобрела компания «Алгоритм», также уже решается вопрос.

«Сегодня мы тесно работаем с ДОМ.РФ, чтобы в дальнейшем они предоставили нам эту землю. И наши застройщики смогли туда зайти», – отметил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

В 2020 году в Алтайском крае возвели 826 тысяч квадратных метров жилья (существенная часть – в Барнауле).