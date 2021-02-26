Еще более девяти тысяч доз вакцины от коронавируса пришло в Алтайский край

Новая партия вакцины поступила в Алтайский край. По больницам и поликлиникам региона распределены 9,4 тысяч новых доз препарата «Гам-Ковид-Вак». Об этом сообщили в пресс-службе алтайского минздрава.

Всего в Алтайский край уже доставили почти 76 тысяч комплектов вакцины. В прививочной кампании участвует 81 медорганизация, пункты для вакцинации есть во всех районах края. Прививают как молодежь, так и стариков, находящихся в группе риска. Из райцентров с помощью мобильных ФАПов везут «Гам-Ковид-Вак» в отдаленные деревни.

«В работе с населением старше 60 лет нам активно помогает районный Совет ветеранов. На следующей неделе мы запланировали выезды в села, где большое количество жителей, желающих привиться», – рассказывает главный врач Первомайской районной больницы Жанна Бубнова.

Сейчас в регионе полностью привили более 15 тысяч человек, 34,4 тысячи получили первую дозу.

Напомним, что недавно минздрав отчитывался, что из-за увеличения прививочных пунктов, темпы вакцинации в крае возросли. Каждый день в регионе вакцинируется более трех тысяч человек.