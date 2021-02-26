Силовики нагрянули в администрацию Рубцовского района с обыском – источник

Заведующим отделом по архитектуре и градостроительству администрации Рубцовского района Геннадием Анищенко заинтересовались правоохранители. Об этом сообщает источник «Политсибру». Якобы в четверг, 25 февраля, прошли обыски и задержание.

В упомянутом отделе визит силовиков подтвердили «Политсибру».

«Произошел обыск, но никакого задержания не было. Документы какие-то были необходимы», – уточнили в администрации.

И добавили, что Анищенко не присутствовал на своем рабочем месте, потому что ему 68 лет, и он работает удаленно. Обыск происходил без участия завотделом.

Однако сразу два источника «Политсибру» заявили, что чиновника не только обыскали, но и арестовали (где именно, не уточняется). Причиной задержания могла стать взятка в особо крупном размере, то есть больше одного миллиона рублей. Подробности дела пока не сообщаются.

В публичном поле о чиновнике информации немного. В 2008 году он участвовал в выборах депутатов АКЗС как самовыдвиженец. Также он является учредителем садоводческого некоммерческого товарищества «Рублевка».