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Парламент Алтайского края

Алтайские депутаты согласовали назначения руководителей нескольких краевых предприятий

Новости
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Парламент Алтайского края одобрил назначение глав трех краевых государственных унитарных предприятий. Кадровые вопросы рассмотрели на сессии в пятницу, 26 февраля.

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Итак, с согласия депутатов директором КГУП «Алтайские инженерные системы» станет Павел Воробьев. В этом статусе как исполняющий обязанности он работает с августа 2020 года. А ранее с 2016 занимал пост замдиректора.

На должность начальника КГУП «Южное дорожно-строительное управление» снова назначили Сергея Разумова. В этой должности он с марта 2018 года.

Также был продлен контракт с начальником «Северо-Западного дорожно-строительного управления» Романом Сомовым. Кресло руководителя он занимает с марта 2018 года.

Автор: Александра Черданцева

Фото: Free-Photos/Pixabay

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