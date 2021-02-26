Всем «Мир». Какие законы вступают в силу в марте

Весна привнесет в жизнь россиян несколько законодательных новшеств. Так, с марта станет больше торговых точек, где обязаны принимать карту «Мир». В силу вступят новые правила защиты персональных данных. А еще изменится порядок предоставления некоторых социальных пособий и на дорогах появится новый знак. Подробнее обо всем этом читайте в обзоре «Политсибру».

Техосмотр по-новому (обновлено)

Новые правила техосмотра, вступление которых отложили из-за пандемии, должны были вступить в силу 1 марта. Но накануне, 25 февраля, премьер-министр Михаил Мишустин принял решение отложить их до 1 октября.

Но все-таки напомним, какие это были изменения. Так, заезд и выезд автомобиля на ТО будут фотографировать, а сама процедура должна занимать не менее получаса.

Что еще изменится, когда правила все-таки примут:

диагностические карты перейдут в электронный формат;

для пунктов ТО ограничат количество диагностических карт в один рабочий день;

контролирующий орган при МВД сможет аннулировать сомнительные диагностические карты

штрафы за выдачу карт без проверки авто составят от 5 до 10 тысяч рублей для физлиц, от 30 до 50 для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч для юрлиц.

Оплата картой «Мир»

С 1 марта до 30 июня 2021 года карту «Мир» для оплаты обязаны начать принимать продавцы с годовым доходом более 30 млн рублей.

Новый знак

На дорогах России появится новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Он предупредит о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. Встретить такой знак можно будет на трассах вне поселений в 150-300 метрах от начала «опасного» участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.

Личные данные защитят сильнее

В России отменяют правило дачи согласия на обработку информации о человеке «по умолчанию». При заполнении анкеты мы сами будем решать, какие сведения (ФИО, телефон, электронная почта, адрес и т.п.) можно использовать в публичном поле, а какие нет. Более того, теперь операторы обязаны удалять персональные данные по первому требованию пользователей.

Госуслуги обновят

Доступ к порталу Госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным с начала марта.

Кроме того, на сайте обновят оформление личного кабинета, появятся тематические приложения. В электронный формат переведут еще несколько услуг.

Особый режим для начисления пособий отменят

Со 2 марта в России перестанет действовать особый, пандемичный порядок назначения детских пособий малообеспеченным семьям. Речь о выплатах на детей, родившихся с 1 января 2018 года в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Получить их можно было в беззаявительном порядке. А теперь для продления этой выплаты нужно будет снова подавать заявление.

Кроме того, в конце марта завершается срок подачи заявления на выплаты в 5 тысяч рублей на детей до 8 лет. Эту меру поддержки власти объявили в декабре 2020 года.

Отменят и табу на назначение пени и штрафов за просрочку задолженности заемщикам, которые в пандемию столкнулись с падением доходов. С апреля банки и микрофинансовые организации снова смогут применять эту процедуру давления на должников.

Единые требования к лекарствам

Евразийский экономический союз, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, введут единую фармакопею. Это свод требований к качеству лекарственных препаратов. Власти этих стран рассчитывают, что это приведет к улучшению качества аптечных товаров.

Уголовная ответственность для физлиц-иноагентов

Физлица-иностранные агенты, которые не обратились с заявлением о включении в реестр минюста, теперь будут уголовно ответственными.

Наказание также предусмотрено за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента.