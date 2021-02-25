Два сотрудника федеральных ведомств в Алтайском крае попались на взятках за лес и зерно

Алтайские следователи возбудили уголовное дело против агронома испытательной ветеринарной лаборатории и специалиста отдела карантинного фитосанитарного надзора регионального управления Россельхознадзора. Об этом сообщила пресс-служба краевого следкома.

Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2019-2021 годах они через посредника получили более 3,8 млн рублей от некой фирмы из Михайловского района.

За эту сумму мужчины выдавали заключения и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие, что зерно и лес соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям. После этого не прошедшие должную экспертизы товары отправляли за границу России.

«Должностные лица в нарушение действующего законодательства не проводили отборы проб и образцов экспортируемой предпринимателем подкарантинной растительной продукции», – отметили в следкоме.

Добавим, что не так давно на взятке попалась бывший специалист-эксперта регионального Росреестра. Она взяла 118 тысяч рублей от представителей компаний-застройщиков Барнаула. За это должна была провести процедуры госрегистрации договоров участия в долевом строительстве в короткие сроки.