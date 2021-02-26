Белокуриха возобновила взимание «замороженного» курортного сбора. И уже получила с этого 1,7 млн рублей

Курортный сбор с отдыхающих в Белокурихе, который отменили летом прошлого года, возобновили с начала 2021 года. О том, сколько собрали денег с «туристического налога» за январь, за прошлый провальный год и вообще, «Политсибру» рассказали в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

«Взимание курортного сбора с отдыхающих в алтайском городе-курорте возобновлено. С 1 января 2021 года и до окончания эксперимента, 31 декабря 2022 года, его размер снижен до 30 рублей», – рассказали в управлении.

Пандемия обрушила турпоток в Алтайском крае на 40% Новости 30.12.2020 11:23

За первый месяц текущего года собрали уже 1,7 млн рублей.

Курортный сбор временно «отменили» с июля 2020 года. Это должно было немного помочь и туристам, и пострадавшей от ковида туристической отрасли пережить тяжелые времена. И привело к существенному уменьшению общей годовой суммы.

Так, в 2020-м отдыхающие уплатили 14,4 млн рублей, что в 3,6 раза меньше, чем в 2019 году. Тогда в Фонд развития курортной инфраструктуры региона поступило 52,3 млн рублей.

А за время эксперимента, который длится с мая 2018 года, регион от этого «налога» получил 85 млн рублей.

По всей видимости, вернуться к докризисным показателям по сбору вряд ли удастся. Так как сама ставка курортного сбора потеряла «двадцатку» – до снижения туристы платили по 50 рублей в сутки.

«Принятые меры (по снижению ставки – прим.ред.) направлены на поддержание санаторно-курортного комплекса Алтайского края, как наиболее пострадавшего от коронавируса сектора экономики, повышения его привлекательности», – отметили в ведомстве.

Деньги от сбора вкладывают в развитие курортной инфраструктуры Белокурихи. Кстати, на нее уже направили более 40 млн рублей. В 2021 году на средства от сбора продолжат благоустраивать местные терренкуры, займутся оформлением береговой линии вдоль «Старой Радонолечебницы», там появятся пешеходные дорожки и смотровые площадки. А рядом с санаторием «Алтайский замок» установят спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха. Помимо этого деньги направят на дополнительную навигацию по курортной зоне.

Напомним, в конце декабря 2020 года начальник краевого управления по развитию туризма Евгений Дешевых говорил, что из-за отмены курортного сбора и его возвращении в меньшем размере в 2021 году Алтайский край недополучит около 55 млн рублей. До пандемии регион рассчитывал пополнить бюджет с помощью курортного сбора на 46-47 млн рублей и в 2020, и в 2021 году. Однако коронавирус скорректировал планы властей.

Кстати, ранее Дешевых заявлял, что не считает снижение собираемости сбора серьезной потерей для отрасли. Наоборот, это поможет привлечь в регионе больше туристов. Ведь в 2020-м наш край посетило около 1,3 млн человек. Это почти на миллион меньше, чем в 2019-м.

Курортный сбор в Алтайском крае туристы платят только в городе-курорте Белокуриха. И, как уточнили в управлении по туризму, распространять его на другие территории не планируют. Кстати, жители Алтайского края теперь освобождены от уплаты курортного сбора полностью.