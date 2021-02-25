Экс-сотрудницу алтайского Росреестра будут судить за взятку

Алтайские следователи направили в суд дело бывшего специалиста-эксперта регионального Росреестра. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«С июня 2017 по сентябрь 2018 года обвиняемая частями получила взятку в 118 тысяч рублей от представителей компаний-застройщиков Барнаула. Деньги предназначались за совершение должностным лицом процедуры государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве в максимально короткие сроки», – уточнили в ведомстве.

Работнице Росреестра, а это была женщина, предъявили обвинение по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя).

Если суд докажет ее вину, ей грозит от 200 тысяч до 1,5 млн штрафа с лишением права занимать определенные должности на пять лет, либо до 6 лет лишения свободы.

Под уголовное дело попала еще одна сотрудница регионального управления Росреестра., которая передавала деньги эксперту. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Соучастница может получить штраф до 500 тысяч рублей, либо до двух лет тюрьмы.