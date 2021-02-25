Глава Солонешенского района Виктор Горбачев подал в отставку

Глава Солонешенского района Виктор Горбачев написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Об этом «Политсибру» сообщил источник. Информацию подтвердили и в администрации.

«Он написал, что уходит по собственному желанию с 5 марта», – прокомментировала «Политсибру» заместитель главы администрации по социальным вопросам Галина Захарова.

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Окончательное решение о его отставке будет принимать районное собрание депутатов на ближайшем заседании. Источники в правительстве пока не подтвердили и не опровергли его уход.

По нашим данным, несколько недель назад Горбачев ушел в отпуск. Уже тогда ходили слухи о его грядущей отставке. «Политсибру» обращался за комментариями в администрацию, однако тогда его зам по оперативным вопросам Александр Воронов увольнение Горбачева не подтвердил и сказал, что глава района выйдет на работу сразу после отдыха.

Инсайдеры уверяют, что отставка может быть связана с женой экс-главы района Екатериной Носко. Женщина неоднократно жаловалась на Горбачева во всевозможные инстанции. Как писал «Банкфакс», в декабре 2019 года она требовала возбудить против Виктора Горбачева уголовное дело за хищение смартфона. Именно из-за него Горбачев якобы и покидает пост.

Причиной конфликта Носко и Горбачева стала территория база отдыха «Отрада», которой фактически владел глава Солонешенского района. Екатерина Носко долгое время претендовала на данный земельный участок. В 2017 году договор аренды с Горбачевым расторгли по решению суда, а земля досталась Носко. При этом Горбачев продолжал «хозяйствовать» на чужой территории. В один из дней рабочие Горбачева сносили постройки на участке, Носко начала снимать это на телефон, и именно тогда чиновник якобы отобрал у нее смартфон.

Виктору Горбачеву 63 года. Главой администрации Солонешенского района он стал 31 января 2017-го, в ноябре того же года – главой района (тогда это были разные должности).

До назначения в администрацию возглавлял солонешенский филиал Юго-Восточного ДСУ. В этой дорожной организации он работал с самой молодости.