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«Тяжелая там ситуация». «Барнаулкапстрой» может пойти на банкротство в ближайшие две недели

Новости
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Компания «Барнаулкапстрой» может принять решение о банкротстве уже в марте. Об этом заявил глава города Вячеслав Франк на заседании Союза строителей, которое прошло днем 25 февраля.

«Тяжелая там ситуация. Наверное, компания примет для себя решение в течение двух недель. И я думаю, что это все-таки банкротство. Конечно, это большой удар для Барнаула», – прокомментировал обстановку у застройщика мэр.

Напомним, руководство строительной компании сообщило о финансовых трудностях еще в 2020 году. В январе 2021-го стало известно, что «Барнаулкапстрой» (учредитель – администрация Барнаула – прим.ред.) остановил возведение жилого комплекса на улице Парковой и двух домов на улице Советской Армии. 

В ЖК «Парковый» строят с применением проектного финансирования (деньги дольщиков на счетах эскроу). По этому объекту заключили, как ранее рассказывал руководитель региональной инспекции строительства и жилищного надзора Олег Веремеинко,116 договоров долевого участия. А два других дома (ЖК «Клевер-парк») строят по старой схеме на деньги дольщиков – там 117 договоров.

Ранее губернатор Виктор Томенко призвал главу города Франка обратить внимание на компанию «Барнаулкапстрой», которая находится в тяжелом финансовом положении и рискует стать банкротом. 

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Автор: Евгения Родочинская

Фото: Pexels

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Дмитрий

Чат WhatsApp дольщиков ЖК Парковый, Парковая 71, Барнаул - 89994757074

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