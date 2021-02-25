Родного брата депутата АКЗС обвинили в коррупции при вывозе леса из Алтайского края

Томские следователи возбудили уголовное дело против Александра Бушкова, родного брата депутата Алтайского краевого Заксобрания Николая Бушкова (на фото именно он, а не его брат). Об этом сообщил altapress.ru со ссылкой на томский следком.

Губернатор Томенко поручил проверить нарушения на лесном предприятии алтайского депутата Новости 17.02.2021 17:31

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По версии правоохранителей, Бушков передал специалисту Департамента лесного хозяйства Томской области 20 тысяч рублей.

Он вывозил древесину из Алтайского края, не имея при этом нужных сопроводительных документов. За это на Бушкова составили протокол об административном правонарушении. 18 января 2021 года обвиняемый года дал взятку должностному лицу. При этом не сообщается, куда именно и в каком объеме вывозился лес.

Теперь Александр Бушков должен будет явиться в следственные органы.

Напомним, что брат Александра, депутат АКЗС Николай Бушков тоже связан с лесной отраслью. Он является гендиректором деревообрабатывающего предприятия «Алтай-Форест».

С этим предприятием связано еще несколько скандалов. Так, 2 декабря 2020 года в Алтайском крае задержали заместителя генерального директора по лесопользованию «Алтай-Фореста» Дмитрия Гуляева. Его обвинили в незаконной рубке леса в особо крупном размере. До Гуляева под суд пошел и начальник Ларичихинского производственного участка компании, тоже за незаконную рубку леса в крупном размере.