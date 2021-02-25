Все депутаты Алтайского краевого Заксобрания, централизованно сдавшие тесты на коронавирус, получили отрицательные результаты. Об этом сообщил спикер краевого парламента Александр Романенко.
«У нас тесты все отрицательные. Я нас всех поздравляю», – сказал председатель АКЗС.
Как уточнили «Политсибру» в самом парламенте, анализы сдавали 58 депутатов из 67.
Напомним, бесплатное тестирование на COVID-19 методом ПЦР прошло прямо в стенах Парламентского центра. Такое условие руководство АКЗС поставило для возобновления полноценных очных сессий.
Ближайшее заседание пройдет уже в пятницу, 26 февраля.
В последний раз депутаты собирались на заседания полным составом в марте 2020 года. Затем из-за пандемии только часть народных избранников заседала в АКЗС, остальные работы по видеоконференцсвязи. Добавим, что немалая часть депутатов уже переболели ковидом, в том числе справедливороссы Александр Молотов и Владислав Вакаев, единоросс Иван Мордовин, Анатолий Вытоптов, Дмитрий Аганов.
радость за народных избранников переполняет!