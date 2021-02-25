Все отрицательные. Депутаты парламента Алтайского края успешно прошли массовое тестирование на ковид

Все депутаты Алтайского краевого Заксобрания, централизованно сдавшие тесты на коронавирус, получили отрицательные результаты. Об этом сообщил спикер краевого парламента Александр Романенко.

«У нас тесты все отрицательные. Я нас всех поздравляю», – сказал председатель АКЗС.

Спикер парламента Алтайского края Романенко поставил прививку от ковида Новости 12.01.2021 9:13

Как уточнили «Политсибру» в самом парламенте, анализы сдавали 58 депутатов из 67.

Напомним, бесплатное тестирование на COVID-19 методом ПЦР прошло прямо в стенах Парламентского центра. Такое условие руководство АКЗС поставило для возобновления полноценных очных сессий.

Ближайшее заседание пройдет уже в пятницу, 26 февраля.

В последний раз депутаты собирались на заседания полным составом в марте 2020 года. Затем из-за пандемии только часть народных избранников заседала в АКЗС, остальные работы по видеоконференцсвязи. Добавим, что немалая часть депутатов уже переболели ковидом, в том числе справедливороссы Александр Молотов и Владислав Вакаев, единоросс Иван Мордовин, Анатолий Вытоптов, Дмитрий Аганов.