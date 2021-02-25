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Парламент Алтайского края

Все отрицательные. Депутаты парламента Алтайского края успешно прошли массовое тестирование на ковид

Новости
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Все депутаты Алтайского краевого Заксобрания, централизованно сдавшие тесты на коронавирус, получили отрицательные результаты. Об этом сообщил спикер краевого парламента Александр Романенко.

«У нас тесты все отрицательные. Я нас всех поздравляю», – сказал председатель АКЗС.

Александр Романенко

Спикер парламента Алтайского края Романенко поставил прививку от ковида

Новости

Как уточнили «Политсибру» в самом парламенте, анализы сдавали 58 депутатов из 67.

Напомним, бесплатное тестирование на COVID-19 методом ПЦР прошло прямо в стенах Парламентского центра. Такое условие руководство АКЗС поставило для возобновления полноценных очных сессий.

Ближайшее заседание пройдет уже в пятницу, 26 февраля.

В последний раз депутаты собирались на заседания полным составом в марте 2020 года. Затем из-за пандемии только часть народных избранников заседала в АКЗС, остальные работы по видеоконференцсвязи. Добавим, что немалая часть депутатов уже переболели ковидом, в том числе справедливороссы Александр Молотов и Владислав Вакаев, единоросс Иван Мордовин, Анатолий Вытоптов, Дмитрий Аганов.

Автор: Александра Черданцева

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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радость за народных избранников переполняет!

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