Губернатор Томенко попросит у Мишустина денег на проблемную дамбу в Яровом

Власти Алтайского края намерены укрепить дамбу в Яровом на деньги федерального правительства. Губернатор Виктор Томенко планирует лично выступить с просьбой о финансировании работ к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Об этом сообщает ТАСС.

Укрепления берега в Яровом нужно, чтобы защитить жителей города от подтоплений во время паводка. В сентябре 2019 года краевые власти уже работали над предотвращением размыва тела оградительной дамбы на озере Большое Яровое и установили железобетонные конструкции. Но этого не хватило, и теперь необходимо берегоукрепление.

«Для этих целей предусмотрена разработка проектно-сметной документации стоимостью 6,5 млн рублей, конкурс на проведение работ уже объявили. Ориентировочно объем расходов составит около 100 млн рублей на весь комплекс работ. Здесь мы просим помощи у федерального правительства», –отметил Виктор Томенко.

Губернатор края намерен обратиться к Мишустину в марте, когда премьер-министр России посетит Алтайский край (официальные источники его визит пока не анонсировали, но по данным «Политсибру», он прибудет в регион 3 марта). Если федеральный центр даст деньги, то работы на дамбе начнутся в 2022 году.

Напомним, что паводки в Алтайском крае – не редкость. В 2014 году регион пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб которого превысил 5 млрд рублей. В 2018 году паводок коснулся более 21 тысяч жителей края, из-за него край потерял более 1 млрд рублей.

В 2020 году произошло подтопление приусадебных участков, а в 2021 году в регионе есть большая вероятность прихода большой воды в 182 населенных пункта, где расположено 16,5 тысячи домов с населением 46 тысяч человек.