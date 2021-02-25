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Губернатор Хорохордин раскритиковал коммунальные службы Горно-Алтайска за плохую уборку снега

Новости
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проинспектировал состояние дорог в столице региона 24 февраля. И ему не понравилось состояние трасс в Горно-Алтайске. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Состояние дорог в республиканской столице неудовлетворительное. Это зона прямой ответственности местной власти. Снежные валы на тротуарах и обочинах, около пешеходных переходов, на остановках и проезжей части недопустимы. Работа по уборке снега должна выполняться оперативно и в круглосуточном режиме», – отметил глава региона.

Также Хорохордин поручил главе администрации города Ольге Сафроновой сосредоточиться на снегоуборочных работах и их качестве.

Отметим, что сейчас жители региона активно жалуются на плохую уборку тротуаров, дорог и автобусных остановок. За последние две недели Центр управления регионом зарегистрировал 150 таких обращений.

Кроме того, в соцсетях жители города обратили внимание власти на разлив ручья из-за забившейся трубы. Профильные службы не устранили ЧП вовремя, и за несколько дней небольшая канава сильно разрослась.

Хорохордин также поручил Сафроновой решить эту проблему до конца недели. Чиновница заверила главу республики, что работы будут выполнены в срок.

Сергей Меняйло

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (3)

1000

Петр

А почему не видно нового директора горкомхоза и нового заместителя главы города по жкх? Разве не они должны заниматься вопросом очистки дорог в городе?

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Alexandr Chikalyov

При Облогине такого не было.

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Константин

Ага и чистить выезжают в час пик позорники, в нормальных городах это делают ночью чтоб ни кто не мешал!!!! Но не в Горно-Алтайске)))) тут надо всё делать в час пик))) понаставили светофоров которые не синхронизированы!!!! Молодец Хорохордин ещё больше бардак навел

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