Губернатор Хорохордин раскритиковал коммунальные службы Горно-Алтайска за плохую уборку снега

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проинспектировал состояние дорог в столице региона 24 февраля. И ему не понравилось состояние трасс в Горно-Алтайске. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Состояние дорог в республиканской столице неудовлетворительное. Это зона прямой ответственности местной власти. Снежные валы на тротуарах и обочинах, около пешеходных переходов, на остановках и проезжей части недопустимы. Работа по уборке снега должна выполняться оперативно и в круглосуточном режиме», – отметил глава региона.

Также Хорохордин поручил главе администрации города Ольге Сафроновой сосредоточиться на снегоуборочных работах и их качестве.

Отметим, что сейчас жители региона активно жалуются на плохую уборку тротуаров, дорог и автобусных остановок. За последние две недели Центр управления регионом зарегистрировал 150 таких обращений.

Кроме того, в соцсетях жители города обратили внимание власти на разлив ручья из-за забившейся трубы. Профильные службы не устранили ЧП вовремя, и за несколько дней небольшая канава сильно разрослась.

Хорохордин также поручил Сафроновой решить эту проблему до конца недели. Чиновница заверила главу республики, что работы будут выполнены в срок.