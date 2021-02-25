Власти Алтайского края пообещали разобраться с очередями в ясли уже к 2022 году

В 2022 году власти Алтайского края планируют победить проблему с очередностью мест в ясельных группах детских садов. Об этом во время пресс-конференции 25 февраля рассказал министр образования региона Максим Костенко.

«Мы предполагаем, что 2022 год – будет финишный, когда мы завершим очередность по детям ясельного возраста. В 2020 году было создано 3,5 тысячи мест в организациях дошкольного образования, из них 2,5 тысячи – это ясельные. Сегодня мы возрождаем это направление. Связано это с тем, что молодые женщины с детьми востребованы на рынке, у них есть необходимость в ясельных группах», – говорит Костенко.

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Министр также добавил, что до сих пор в крупных городах, в том числе в Барнауле, существует проблема с выделением мест в детских садах рядом с домом для ребятишек от 3 до 7 лет. И власти над ней сейчас работают.

В ходе интернет-форума Костенко рассказал, что в 2018-2020 годах в Алтайском крае построили 11 детских садов. Новые объекты появились в Завьяловском, Первомайском районах, Бийске, Барнауле, Камне-на-Оби, Новоалтайске. Еще несколько учреждений капитально отремонтировали. За счет этого создать более 5,7 тысяч мест в детсадах.

Сейчас в крае строят 13 детских садов-яслей на 2,9 тысяч мест. Они будут работать в Алтайском, Залесовском, Первомайском, Поспелихинском, Тальменском, Топчихинском, Целинном районах, Белокурихе, Барнауле, Рубцовске и Бийске. В планах начать строительство еще одного сада-яслей на 140 мест (где именно, не уточняется). А после проведения капремонта в существующих организациях введут еще 1,1 тысячу мест.

Всего до конца 2022 года создадут более 10,1 тысячи дополнительных мест для детей дошкольного возраста.