Ежесуточная выявляемость коронавируса в Алтайском крае упала ниже 140 случаев в день

За последние сутки в Алтайском крае появилось 138 новых больных коронавирусом, сообщает оперштаб данные на 25 февраля.

Мать погибшего в алтайской больнице ребенка опровергла информацию о 13 ранах на теле малышки Новости 25.02.2021 10:59

Ежесуточная заболеваемость в крае продолжает падать. Если 25 января 2021 года, в крае за сутки заболело 192 человека. То есть за месяц показатель снизился более чем на четверть.

За прошедшие сутки от ковида в регионе выздоровел 151 пациент, умерло 12 человек, в том числе 8 именно от COVID-19. Тем самым, в крае с марта 2020 года скончалось уже почти 2,3 тыс. больных коронавирусом, из них около 1,5 тыс. – непосредственно от COVID-19.

Число заболевших ковидом с начала пандемии превысило 43 тыс. человек и теперь составляет 43,1 тыс. жителей края. Всего справилось с болезнью 38,5 тыс. заразившихся.

Сейчас в инфекционных госпиталях находится почти 1,5 тыс. пациентов с подтвержденным ковидом и 520 человек с вирусной пневмонией.

Тяжело переносят вирус 366 заразившихся, 91 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Всего минздрав края развернул 2,7 тыс. коек, из них 700 остаются резервными. На дому лечатся 18 бессимптомных больных и 422 пациента с пневмонией.

Всего на коронавирус обследовано более 1,1 млн человек.

Кроме того, население края продолжает прививаться от коронавируса. Обе дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» поставили себе уже 14,1 тыс. человек. Первую прививку получили почти 33 тыс. человек.