Тонну «молочки» с кишечной палочкой и плесенью нашли в Алтайском крае

Алтайский Россельхознадзор нашел 950 кг опасной молочной продукции на предприятии «Алтайский молочник». В сметане, сливочном масле и кефире специалисты обнаружили кишечную палочку, микробы, дрожжи и плесень, а также растительные жиры. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

А 250 кг творога было промаркированного этикеткой предприятия, которое с 9 сентября 2020 года не осуществляет производственную деятельность.

«Поводом для согласования и проведения внеплановой проверки послужили многократные нарушения ООО «Алтайский молочник» правил оформления ветеринарных сопроводительных документов, выявленные в ФГИС «Меркурий» мониторинговой группой управления. Например, отсутствие необходимого сырья для выработки натуральных молочных продуктов», – пояснили в ведомстве.

Проверка показала многочисленные нарушения на предприятия. Продукция «Алтайского молочника» была не только опасной, но и не имела ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность и качество. На упаковках кефира, снежка, сметаны, молока, творога и других продуктов не ставили маркировку и сроки годности.

Вся опасную молочку у компании изъяли и уничтожили.

«Алтайский молочник» привлекут к административной ответственности. Кроме того, предприятие могут закрыть.

Отметим, что это предприятие поставляет продукцию не только в розничные магазины двух Алтаев, но и в школы, больницы родильные дома и дома престарелых.