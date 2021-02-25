Мать погибшего в алтайской больнице ребенка опровергла информацию о 13 ранах на теле малышки

Мама годовалой Вари Голобушовой, скончавшейся в больнице Советского района, заявила, что не давала СМИ данные экспертизы и не говорила, что ее ребенку нанесли множественные раны. Об этом сообщает amic.ru.

«В заключении судебно-медицинской экспертизы, с которым ознакомили меня, этого не было, никаких 13 ран. Его суть была в том, что причиной смерти стали проколы легких. Без каких-либо подробностей», – сообщила Регина Голошубова.

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О том, что экспертиза выявила у девочки 13 повреждений грудной клетки и кровоизлияние легких в результате катетеризации подключичной вены, сообщили СМИ якобы со ссылкой на маму девочки. Однако мать ребенка заявила, что никаких результатов экспертизы она журналистам не давала.

По словам женщины, ее ознакомили с результатами только первой судебно-медицинской экспертизы.

Алтайский минздрав уже провел основную часть проверки Советской ЦРБ. Но власти пока не сообщают, что им удалось выяснить. Заключительный акт будет готов 10 марта.

Напомним, что годовалая Варя Голошубова попала в Советскую ЦРБ с ожогом. Девочка облилась кипятком. В больнице ей оказали медпомощь (в том числе поставили капельницу) и заверили, что все с ней будет в порядке. Но состояние ребенка ухудшилось, через некоторое время она скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).