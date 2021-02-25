Более 180 тысяч жителей Сибири могут оказаться в зоне подтопления весной 2021 года

Более 700 городов и сел Сибири будут в зону риска из-за паводка весной 2021 года. В них проживает более 180 тысяч человек. Об этом рассказал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло во время совещания по подготовке к половодью.

Специалисты прогнозируют сложную паводковую обстановку в макрорегионе. Это связно с интенсивными осадками осенью и зимой, а в некоторых районах почва промерзла сильнее нормы. Температура воздуха в марте, скорее всего, будет выше обычного на 1-3 градуса. И если осадков будет много, то уровень воды в реках может подняться до опасных отметок.

Председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО Виктор Орлов считает, что наибольшая вероятность подтопления из-за снеготаяния есть в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской и Томской областях. А вот риску подтопления наледевыми водами подвержены республики Алтай, Хакасия, Тува, Иркутская область, а также снова Алтайский и Красноярский края.

«Основная задача органов власти – предпринять необходимые меры по снижению социальных и экономических рисков», – отметил Сергей Меняйло.

Он призвал заранее запастись питьевой воды, продуктами и медикаментами. А также проверить готовность систем оповещения населения и регулярно информировать местных жителей о паводковой ситуации.

Также полпред поручил своевременно закрыть и разрушить ледовые переправы, провести взрывные работы, убрать заторы под мостами. На опасных водных участков необходимо поставить дополнительные гидропосты, в городах вывести снег и подготовить системы отвода талых вод. Главы регионов и муниципалитетов должны поставить на учет бесхозные гидротехнические сооружения и определить границы возможных подтоплений.

«Мы должны быть готовы к любому развитию паводковой ситуации. При этом нельзя забывать, что эпидемия коронавируса продолжается. Поэтому планировать противопаводковые мероприятия в регионах важно с учетом действующих санитарных и эпидемиологических норм и правил», – сказал Меняйло.

Напомним, в Алтайском крае в зоне риска первой и второй волн паводка находятся более 180 населенных пунктов. Это около 46 муниципалитетов. Об этом ранее сообщал во время пресс-конференции начальник главного управления МЧС РФ по региону Александр Макаров.