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Группа НЛМК выпустила мобильное приложение для клиентов

Новости компаний
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Международная металлургическая компания группа НЛМК запустила для клиентов мобильное приложение «NLMK» в дополнение к действующему онлайн-магазину nlmk.shop.

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Сервис сделает процесс покупок металлопродукции более удобным и быстрым: пользователи смогут сразу видеть цены, быстро находить нужную продукцию, выбирать ближайший склад для самовывоза или доставки и моментально осуществлять звонки менеджерам компании.

Мобильное приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play

В 2020 году объем онлайн-продаж компании вырос на 20%. Группа НЛМК продолжает развивать и совершенствовать онлайн-сервис продаж. В феврале этого года интернет-магазин nlmk.shop перешел на круглосуточный режим работы, в личном кабинете пользователя появилась возможность следить за статусом доставки.

Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба НЛМК

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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