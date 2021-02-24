Группа НЛМК выпустила мобильное приложение для клиентов

Международная металлургическая компания группа НЛМК запустила для клиентов мобильное приложение «NLMK» в дополнение к действующему онлайн-магазину nlmk.shop.

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Сервис сделает процесс покупок металлопродукции более удобным и быстрым: пользователи смогут сразу видеть цены, быстро находить нужную продукцию, выбирать ближайший склад для самовывоза или доставки и моментально осуществлять звонки менеджерам компании.

Мобильное приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.

В 2020 году объем онлайн-продаж компании вырос на 20%. Группа НЛМК продолжает развивать и совершенствовать онлайн-сервис продаж. В феврале этого года интернет-магазин nlmk.shop перешел на круглосуточный режим работы, в личном кабинете пользователя появилась возможность следить за статусом доставки.