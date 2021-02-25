Власти Барнаула снова пересмотрят плату за проезд в общественном транспорте

Администрация Барнаула собирается утвердить новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом в интервью «Политсибру» и другим изданиям «Сибирской медиагруппы» рассказал мэр города Вячеслав Франк.

«Сегодня у нас есть вопрос с непониманием некоторых цифр. И, скорее всего, пройдет еще одно заседание координационного совета по ценообразованию. И мы на нем утвердим новые тарифы», – говорит мэр

Когда именно это произойдет – Франк не уточнил. При этом он добавил, что увеличение тарифа необходимо, но не стоит обманываться, что это решит все проблемы, о который сейчас говорят транспортные компании.

«Это лишь немного улучшит жизнь пассажироперевозчиков, просто поможет выжить. Ведь топливо подорожало, все подорожало. Но это ничего не даст в части обновления и улучшения транспорта», – подчеркнул глава города.

Решение, по мнению мэра, не в тарифе, а в привлечении крупных инвестиций. Мэрия продолжает вести переговоры с Внешэкономбанком об участии города в федеральной программе по обновлению общественного транспорта.

Напомним, в сентябре 2020 года на заседании Координационного совета по ценообразованию Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда до 26 рублей в автобусах и электротранспорте и до 28 рублей в маршрутках (на один рублей при безналичной оплате и на три – при наличной). Однако постановление администрации так и не было подписано.

Как ранее поясняли «Политсибру» решения вопроса отложили в том числе из-за того, что прошедший ковидный год был сложным, многие горожане столкнулись с финансовыми трудностями.