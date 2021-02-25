«Не прячусь за ковид». Глава Барнаула Вячеслав Франк об итогах своей работы, проблемах и обновлении города

Вячеслав Франк возглавляет администрацию Барнаула чуть больше года. За это время город пережил многие напасти: коронавирус, коммунальные аварии, снег, морозы, акции протеста, споры о застройке. Как прошел его первый год в кресле мэра, что он думает по поводу высотной застройки, освоении городских парков и часто ли звонит губернатору за советом. Обо всем этом Франк рассказал в своем первом официальном интервью.

Он приехал в гости в «Сибирскую медиагруппу» и ответил на вопросы «Политсибру», «Толка» и «Толк-ТВ», «Банкфакса», «Московского комсомольца», «Аргументов и Фактов», «Комсомольской правды» и «Автографа». Разговор прошел в двух больших направлениях. Это политика (куда без нее). И строительно-благоустроительная тема (пожалуй, самая актуальная на сегодня в городе). Будет еще немного про общественный транспорт и личные вопросы.

Политика

– Как вы получили предложение принять участие в конкурсе на пост мэра (финал состоялся 14 февраля 2020 года)?

– А прямого предложения и не было. Первый разговор с губернатором состоялся, когда было принято решение о том, что я буду исполнять обязанности главы города (после досрочной отставки Сергея Дугина – прим.ред.), шесть месяцев я работал в этом статусе.

Потом были разные советы, общение с депутатами, коллегами, семьей и друзьями. И решение возглавить муниципалитет как-то сложилось само собой во время совещаний, встреч с губернатором. И семья его поддержала. На то она и семья.

– Год назад, сразу после избрания, вы анонсировали изменение структуры администрации. Оно произошло?

– Слишком все «наменять» – так можно только испортить. Но да, появились новые заместители. Внутри комитетов были изменения.

Есть еще вопросы, которые пока решаем, и новшества еще будут. Например, разделение комитета по архитектуре и строительству. Они раньше были разными, и это правильно.

Вячеслав Франк Фото: Олег Укладов

– Ваша команда справляется с задачами?

– Я доволен свой командой. Это люди надежные и профессиональные. Поставленные перед ними вопросы решают. Это видно по показателям работы администрации за год, которые я представлю на годовом отчете.

Но, конечно, оценку должны давать и жители.

– В 2020 году в мэрии началось кадровое обновление. Но уже как минимум два руководителя (экс-замглавы по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев и экс-председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Евгений Ноздрачев) покинули администрацию всего после полугода работы. В чем причина? Может, молодые люди вообще не способны быть чиновниками?

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– Чиновники у нас разного возраста: есть постарше, есть помоложе, есть те, кто только со студенческой скамьи. Средний возраст довольно молодой.

Что же касается уровня руководителя (комитета – прим.ред.), то тут много факторов. Не каждый со стороны приживается. Да и должности разные: где-то надо больше знать, а где-то можно и не быть чиновником.

Каждое увольнение носит индивидуальный характер. И уход Полежаева – это не тенденция. Мы много кому предлагали должность зама по градостроительству. И депутатам, и на заседании Союза строителей не раз обсуждали. Я бы не сказал, что зарплата маленькая. Но не идут люди. Наверное, потому, что нагрузка большая, работы много, она разноплановая и ответственная. Тут должен быть подготовленный человек.

Да, надо быть внимательнее к формированию команды, более глубоко разговаривать с людьми, которые приходят в систему. Человек должен понимать, что его ждет.

Что же касается других назначений, то два новых заместителя главы Оксана Финк и Мария Кулагина справляются с работой. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже, но и времени еще немного прошло.

Заместителей тяжело растить. Это как с хорошим учителем, не всегда он может стать директором школы.

Вячеслав Франк Фото: Олег Укладов

– Насколько актуальна проблема нехватки управленческих кадров?

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– Не скажу, что это прям большая проблема. Непростая ситуация сейчас не только у муниципалитетов, это системный вопрос.

А вот усталость у работников мэрии есть. Год-то непростой был, доходило до того, что на месте было не более 60% состава. Представляете, какая это нагрузка. Я не прячусь за ковид, а говорю о том, с чем мы прожили этот год.

– Были в прошлом году не только назначения, но и уходы. Бывшего вице-мэра Сергея Демина судят за взяточничество. В деле фигурирует подконтрольное мэрией АО «СЗ Барнаулкапстрой». Проходили ли внутренние проверки в этой структуре? Были ли выявлены какие-то нарушения?

– Проверки были. Они постоянные. Но ничего не выявлено. Есть текущие замечания, но они не носят уголовного характера.

Но в самом «Барнаулкапстрое» сейчас тяжелая экономическая ситуация. И пока не понятна его судьба. Будем разбираться.

– А ваша нагрузка существенно выросла, когда вы стали мэром?

– Физическая – нет, а эмоциональная, конечно, выросла. Здесь накапливается усталость, потому что ты отвечаешь за все. За жизнь города, за подчиненных. Звучит высокопарно, но это действительно так.

– Сегодня пост мэра – это больше хозяйственная, чем политическая должность. Пожалуй, последним политиком на этом посту был Владимир Баварин. Согласны ли вы с ролью «крепкого хозяйственника» или есть политические амбиции?

– Спасибо, конечно, за «крепкого хозяйственника». Да, крен в эту сторону есть. Надо быть больше политиком. На таком посту только одного направления не бывает. Там, где есть государственная копейка, это уже политика.

Но вы сравниваете разные времена. Во времена Баварина было больше общения с народом, его любили и уважали горожане. Да и он сам был не только главой города, но и руководителем Думы. Сейчас эта нить – между градоначальником и населением – начала теряться. Без поддержки жителей мэр не может быть сильным, как бы он не был вписан в структуру власти. Все-таки его опора – это горожане.

Вячеслав Франк Фото: Олег Укладов

– Кстати, про структуру. Насколько администрация Барнаула свободна в принятии решений от краевой администрации?

– По текущим решениям да, вполне. У нас губернатор очень доступен, мы всегда можем ему позвонить, посоветоваться.

Но в глобальном смысле многие наши решения – в рамках бюджета. Какая тут свобода, у нас есть программы и мы должны их исполнять.

– Были ли какие-то инициативы, планы, от которых пришлось отказаться из-за того, что правительство не согласовало?

– Нет, такого не было.

Строительство и благоустройство

– В последнее время тема градостроительства стала особенно непростой. Горожане не понимают, как будет развиваться Барнаул. Видят только точечную застройку, уничтожение зеленых зон, спорный Генплан, пробки. Есть ли у руководства цельное представление, каким должен стать Барнаул?

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– А вот тут вопрос, насколько сильно жители города интересуются градостроительной политикой. Некоторые темы поставь на голосование, так откликнется 5-6% населения. Вот и весь интерес. Да, может, есть нехватка информации. И с этим что-то надо делать.

Каким будет город через 10 лет, представить сложно. Планы есть: строим жилье, социальные объекты. Но вы же понимаете, что строитель возведет ровно столько, сколько он продаст. И продаст ровно за столько, за сколько купят.

Пробки, да. Это тревожная тема. Город развивается, но при этом и задыхается. Сейчас мы начали работать над схемой развития дорожного движения, не хватает и схемы работы общественного транспорта.

Все это очень дорого и болезненно. Представляете, Ленинский проспект закрыть на два года (для капремонта моста на Новом рынке – прим.ред.). Это будет непростое решение. Но зато проезд станет многополосным, трамвайное полотно будет утоплено. Пробуем профинансировать проект за счет программы «Безопасные и качественные автодороги». Цена вопроса – более 1 млрд рублей.

– При обсуждении поправок в Генплан застройщики активно продвигают тему высотного строительства в Барнауле. Вы «за»?

– Давайте сначала про Генеральный план развития Барнаула. Он никогда не ответит на все вопросы, которые задают жители. Это сложный и большой документ. И он появляется в городе очень тяжело. У нас есть достойные проектировщики, есть институт архитектуры и дизайна (в политехническом университете – прим.ред.). Но почему никто из местных не пошел на конкурс делать генплан? Все отказались. Потому, что документ тяжелый и ответственный. Сейчас в него вносятся лишь изменения, а для этого нужно 16 согласований федерального значения! Вот мы «живопырочку» хотим поменять, а надо через такое пройти. Я уже не говорю про общественные обсуждения, про решения и так далее.

Надо чтобы Генплан давал возможность делать все. Нужно менять подход.

А высотки должны быть там, где это уместно.

Вячеслав Франк Фото: Олег Укладов

– То есть вы не против высотного строительства?

– Я – «за». Есть определенные моменты, которые нас будут регламентировать. Сейчас можно далеко зайти – в парковочные узлы, в благоустройство и так далее. Надо строить там, где разумно.

– На Взлетной разумно. А если высотку за Домом под шпилем построят, это будет лишнее, согласитесь?

– Не соглашусь. Решение должно быть выверенное по любой площадке. В том числе и с учетом проблем со школами и детскими садами.

У нас есть архитектурное сообщество, градосовет. Но надо и мнение людей спрашивать. Особенно молодежи. Может, у них другой взгляд на высотное строительство.

Может, стоит пригласить архитекторов из других городов. Ведь у нас глаз замыливается. Вот я еду по центральной части и уже привык к этим «избам». Мы все привыкли заборам, дыму (имеет ввиду печное отопление в центре – прим.ред.), люди старшего поколения ходят с дровами, на колонку в нагорной части. Это разве правильно? Нет.

У нас много памятников, архитектурных ценностей. И тут тоже надо смотреть – а что из этого действительно ценность. Ведь есть же примеры переноса памятников. Давайте помечтаем. Может, в Барнауле появится какая-то улица, на которой сгруппируются все архитектурные памятники.

– А как насчет площади Сахарова?

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– Я подчеркну, у нас много замечаний к тому, что творится там наверху (гора на Сахарова – прим.ред.). Еще никто не понимает, что там вообще собрались строить.

Надо слушать мнение людей. Кто-то со своей позицией (имеет ввиду противников застройки – прим.ред.) вышел с плакатом. А кто-то – нет (например, сторонники – прим.ред.). Помните, историю с «Рэдиссон», власть послушала людей и не согласовала строительство в сквере на пересечении Социалистического проспекта и улицы Молодежная. Я не настаиваю, но, возможно, там были бы уместны другие проекты.

А колесо обозрения, которое убрали, оно же было не муниципальное. Но если мы посчитаем, что городу нужно колесо, то надо его купить. Будем смотреть. Плохо, когда что-то уходит востребованное, и на этом месте ничего не появляется. Отсюда пустота, сомнение и озабоченность людей. Мы сделали выводы по этой ситуации.

Я не настаиваю ни на застройке площади Сахарова, ни на отказе вообще от всего. Вот, например, были у нас там коллеги из других городов. Для них это спорный вопрос: что мы проводим здесь все мероприятия. Может, это уже не то место для Барнаула, где стоит устраивать массовые праздники.

Так, может, пора уже посмотреть другое место. Вот у нас есть пешеходная часть улицы Мало-Тобольская. Но, подчеркну, пока мы не найдем новой площадки, ничего переносить не будем.

Вячеслав Франк Фото: Олег Укладов

– Она же маленькая.

– С чего-то надо начинать. Возможно, она перерастет во что-то большое, там же есть разные архитектурные решения. Например, строительство на реке Барнаулка набережной, которая должна дойти до Сереброплавильного завода. Этот очень красивый и интересный проект.

Нужно расширять и главную набережную. Пока она замкнута в правую сторону и не дает возможности вдохнуть. И если что-то строить на Речном вокзале, то надо договариваться с инвестором, чтобы получилась полноценная набережная.

Может, стоит Ленинский начать перекрывать. Например, с 18-21 часов вечером летом. Чтобы там было больше места для прогулок, появились кафе-зонтики, велосипедные дорожки.

Да и собрать все 700 тысяч населения на какой-то одной площади – невозможно. Такие площади должны появляться в каждом районе.

– На повестке дня преображение не только Сахарова, но Речного вокзала, который вы уже упомянули, и бывшего стадиона «Локомотив». Вы «за» обновление?

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– Я за то, чтобы менялось, но разумно.

Но считаю, что центральную часть нужно сохранить. Особенно Ленинский проспект. Хотя у он у нас разный – до Нового рынка один, после уже совсем другой. До Дома под шпилем, по-моему, ничего менять не стоит. Это же не трубы проложить, это будет навсегда.

Да, это плохо, что у нас нет больше стадиона «Локомотив». Но на то были разные причины. И часть решений принимали не мы.

По Речному вокзалу тоже надо смотреть. Есть у кого-то желание построить там высотное здание, давайте думать.

– Какое будущее у парка «Юбилейный»? Как власти планирую его возродить? Есть ли уже инвесторы?

– Мы занимаемся парком. Было уже два проекта планировки, они, к сожалению, не прошли. Это спорный вопрос: кто-то видит один вариант развития, кто-то другой. Но какое-то решение уже надо принимать.

Сейчас архитекторы городской администрации занимаются новым проектом планировки. Надо хотя бы его концепцию понять. Он же очень большой. В 2021 году планируем начать проект планировки.

Другой вопрос – объем финансирования. Вот, например, парк «Изумрудный». Там появились дорожки, освещение. На 2021 год выделено уже 100 млн рублей.

Да, парк там нужен, и он будет востребован. Но надо же думать, откуда брать деньги.

Вячеслав Франк Фото: Олег Укладов

Транспорт и дороги

– Почему вы до сих пор не подписали распоряжение о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте? И видите ли связь между повышением цены и обновлением автопарка, о котором постоянно говорят перевозчики?

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– Сегодня у нас есть вопрос с непониманием некоторых цифр. И, скорее всего, пройдет еще одно заседание координационного совета по ценообразованию. И мы на нем утвердим новые тарифы.

Это лишь немного улучшит жизнь пассажироперевозчиков, просто поможет выжить. Ведь топливо подорожало, все подорожало. Но это ничего не даст в части обновления и улучшения транспорта. Да, увеличение тарифа необходимо, но не стоит обманываться. «Горэлектротранс» работает на грани убыточности.

Мы ведем переговоры с Внешэкономбанком об участии города в федеральной программе по обновлению общественного транспорта. Но будь это ВЭБ, Сбербанк или ВТБ, все равно нужно обновить схему работы общественного транспорта. Это базовый документ, который требует любой инвестор.

– В своей «предвыборной программе», вы обещали, в частности, справиться со снежными проблемами. Удалось ли добиться результатов за год?

– А что вы считаете, что город плохо убирается? За год сложно решить все проблемы. Но нам удалось выстоять, работали днем и ночью. Главная проблема – нехватка техники. Мы купили 8 машин, еще 13 приобрел для нас край. Мы разработали новую схему очистки города от снега, и она значительно облегчила работу. Мы оснастили технику ГЛОНАССом.

Статистика показывает, что аварийность на дорогах Барнаула падает, травм в ДТП меньше. Но зато растет травматизм во дворах. Это тоже к вопросу о расчистке снега.

О личном

– Часто работаете по выходным? И как успеваете восстанавливаться?

– Часто, но я не один так работаю. Обычно на субботу мы планируем встречи. Это намного удобнее, потому что нет такого накала (как на рабочей неделе – прим.ред.), нет огромного количества СМС. В выходные часто удобнее что-то внимательно почитать, изучить. Так уж сложилось, что суббота – рабочий день для власти. В воскресенье два-три часа утром работаю, получаю несколько сводок о ситуации в городе от полиции, МЧС.

Мне нравится работать. Хотя, конечно, надо и отдыхать. Иначе падает КПД. Этот год был очень тяжелым.

Сам я не охотник, не рыбак. Отдыхаю, когда нахожусь с семьей, хожу в спортзал, когда есть время, плаваю с удовольствием.

– А чем будете заниматься в отпуске, и когда он вообще будет?

– Не знаю, когда. Как губернатор отпустит. До Кубка мира по гребле точно не пойду.

– Почему вы так редко общаетесь с журналистами?

– Вы правы, надо чаще. Давайте подумаем над тем, когда встречаться и что обсуждать. Возможно, стоит делать это раз в месяц.

Вячеслав Франк Фото: Олег Укладов

О чем еще сказал Вячеслав Франк:

О губернаторе

– Когда ЧП, я пишу Томенко «разрешите доложить», он понимает, что у меня что-то случилось. Либо сам перезванивает, либо я набираю. Глава города не должен часто названивать губернатору. Он должен быть человеком, способным принимать решения и брать на себя ответственность.

О более открытой информационной политике мэрии

– Пришло время громадного информационного поля. Не прокомментируем мы, так кто-то другой это сделает.

О главных проблемах города

– Первая тема – ветхое и аварийное жилье. Его очень много в Барнауле, более 200 домов. На их месте надо строить новые, это даст возможность развиваться городу в ближайшие 5-10 лет.

Вторая тема – коммунальное хозяйство. Можно проехать по плохой дороге, но потерять отопление в минус 40 – эта очень тревожная ситуация для мэра.

О женщинах

– В преддверии 8 марта я желаю женщинам крепкого здоровья, большого терпения. Женщины – это наш тыл, тот, кому можно рассказать все свои проблемы. Они впитывают в себя негатив мужей, с которым те приходят с работы. Мне в этом плане легче, я часто кричу на подчиненных на работе (Вячеслав Генрихович шутит – прим.ред.).

Александра Черданцева, Евгения Родочинская