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Ко Дню защитника Отечества. В Белокурихе прошли соревнования по биатлону

Новости
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Биатлонисты Барнаула, Новосибирска, Томска, Кемерова, Анжеро-Судженска, Бийска, Змеиногорска и населенных пунктов Республики Алтай сразились в спринтерской гонке в честь 23 февраля. Соревнования прошли в 20-21 февраля на лыжно-биатлонном комплексе «Белокуриха-2».

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Соревнования в таком формате прошли в городе-курорте впервые. Там было четыре возрастные группы. Самая старшая – категория «Мастерс» – преодолела дистанцию классическим стилем. А ведь именно с классики начинались соревнования по биатлону в 1958 году.

Победу домой увезли барнаульцы Иван Лыжин и Олег Полянский, кемеровчанин Олег Колосов, томич Сергей Красный и другие. Призовой фонд для победителей и призеров учредил исполнительный директор агрохолдинг «Гудвилл» Геннадий Ильичев.

Кроме холдинга организатором соревнований выступили АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», АО «Курорт Белокуриха». Информационную поддержку оказал ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Председатель Союза ветеранов биатлона Сергей Локтев отметил хороший уровень организации соревнований и качественную подготовку лыжных трасс. А также выразил благодарность топ-менеджерами «Курорта Белокуриха» Алексею Бенгарду и Константину Ежову, директору «Белокуриха-2» Анатолий Ждановичу за подготовку и проведение соревнований.

Соревнования по биатлону
Соревнования по биатлонуФото: организаторы мероприятия

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: организаторы соревнований

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