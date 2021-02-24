Умер второй пострадавший в аварии на бийской ТЭЦ сотрудник

Сибирская генерирующая компания сообщила о смерти второго сотрудника, пострадавшего 18 февраля во время ЧП на Бийской ТЭЦ.

«Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана необходимая помощь», – сказали в компании.

Напомним, вечером 18 февраля на предприятии загорелась угольная пыль. Из-за этого два сотрудника ТЭЦ Бийска получили термические ожоги. В больницу их доставили в тяжелом состоянии.

О смерти первого стало известно днем 24 февраля. Второй пострадавший тогда еще находился в тяжелом состоянии под наблюдением врачей краевого ожогового центра.

Причины происшедшего выясняет специальная комиссия.