О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Умер второй пострадавший в аварии на бийской ТЭЦ сотрудник

Новости
0

Сибирская генерирующая компания сообщила о смерти второго сотрудника, пострадавшего 18 февраля во время ЧП на Бийской ТЭЦ. 

«Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана необходимая помощь», – сказали в компании.

Напомним, вечером 18 февраля на предприятии загорелась угольная пыль. Из-за этого два сотрудника ТЭЦ Бийска получили термические ожоги. В больницу их доставили в тяжелом состоянии.

О смерти первого стало известно днем 24 февраля. Второй пострадавший тогда еще находился в тяжелом состоянии под наблюдением врачей краевого ожогового центра. 

Причины происшедшего выясняет специальная комиссия.  

Бийская ТЭЦ

Пострадавший на бийской ТЭЦ сотрудник скончался в больнице

Новости

Второй пострадавший находится на лечении

130

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000