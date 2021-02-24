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Алтайский завод задолжал своим сотрудникам 3 млн рублей зарплаты

Новости
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В бийском Механическом заводе сотрудники в июле и августе 2020 года не получали зарплату. Предприятие задолжала работникам более 3 млн рублей, сообщают «Вести Алтай».

Летом 2020 года сотрудники обратились с этой проблемой в прокуратуру Бийска. Надзорное ведомство от имени заводчан направила в суд 73 исковых заявлений о взыскании задолженности. Все удовлетворили в полном объеме. Руководителя завода привлекли к административной ответственности, а Государственная трудовая инспекция объявила ему предупреждение.

По словам помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, у предприятия уже возникали проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам. Так, в конце прошлого года Следком отправил в суд уголовное дело в отношении директора предприятия, который, по данным правоохранителей, в 2019 году не платил зарплату около шести месяцев.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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