«В России нет политзаключенных». «Шпионка» Бутина поговорила с алтайскими студентами о политике, выборах и тюрьме

Член Общественной палаты России, бывшая заключенная американской колонии, уроженка Алтайского края Мария Бутина провела 24 февраля в Барнауле встречу со студентами Алтайского госуниверситета. Она высказалась по поводу политических репрессий, поведала о планах на выборы в Госдуму и презентовала книгу «Тюремный дневник».

Пойдет ли Бутина на выборы в Госдуму

Год назад СМИ писали о планах Бутиной пойти в Госдуму от Партии прямой демократии. Но во время пресс-подхода политическая активистка не дала корреспонденту «Политсибру» конкретного ответа на вопрос о ее планах на сентябрьские выборы в нижнюю палату российского парламента. Лишь кокетливо заявила, что не исключает этого в будущем.

«Если народ попросит, то я буду баллотироваться. Если какая-то политическая деятельность будет полезна для моей страны, я буду ей заниматься», – заявила Мария Бутина.

Однако грядущий электоральный цикл она все равно считает важным даже лично для себя, ибо это «настоящий вызов государству и власти».

«Нам противостоят очень серьезные силы. Мы видим, что против нас будут работать, и мы будем обращать на это внимание», – пообещала Мария Бутина.

Мария Бутина Фото: Олег Укладов

«Политзаключенные есть на Западе, но не в России»

Мария Бутина прокомментировала «Политсибру» и еще одну актуальную тему – проблему арестованных по политическим мотивам. Сегодня лозунг «За свободу политзаключенных» все чаще встречается на оппозиционных митингах. Два последних примера – акции в поддержку арестованного и теперь уже осужденного Алексея Навального 23 и 31 января 2021 года. А также планируемая 23 февраля, но запрещенная властями по всей стране акция КПРФ.

А вот по мнению общественницы, к России эта опасная тема не имеет отношения. Задержанные на упомянутых митингах попали за решетку не по политическим мотивам, уверена общественница.

«В России нет политзаключенных. Запад пытается навешать нам ярлыки, говоря, что у нас есть такая проблема. Но это у них есть политзаключенные, не у нас. Задержанные на митингах люди нарушили закон», – говорит Бутина.

Как член Общественной палаты она заявляет, что на совете при омбудсмене РФ, куда она тоже входит, этот вопрос вообще даже не поднимают.

Зато, подчеркивает Бутина, россияне часто попадают в иностранные тюрьмы. Им общественница помогает возвращаться на родину. Так, в январе 2021 года при содействии Бутиной в Россию вернулся футбольный болельщик, которого задержали за беспорядки в Марселе еще во время чемпионата Европы 2016 года.

«Там беспорядки совершали все, в тюрьму попали только наши. Его не депортировали, хотели, чтобы он сидел еще два месяца в эмиграционном центре, но удалось совместно с государством оказать давление на французские власти, и отправить его на родину. Потому что когда мне была нужна помощь, на мою защиту встало все государство», – рассказывает Бутина.

Также Бутина рассказала, что посещает колонии и смотрит, в каких условиях содержатся заключенные.

Мария Бутина Фото: Олег Укладов

«Энергию молодежи – в правильное русло»

Ее выступление стало частью проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». Оно прошло в корпусе «Д» Алтайского госуниверситета, где Бутина училась на политолога. В скором времени она планирует читать дистанционные лекции по цифровой культуре для студентов вуза.

Мария Бутина уверена, что Алтайский край всегда отличался свободомыслием и смелостью в политических вопросах. И то, и другое, по мнению активистки, может помочь исправить «проблемные моменты». Однако для этого власти должны работать с молодыми людьми.

«Их энергия должна быть направлена в правильное русло, но для этого с ними нужно разговаривать, объяснять. Если дистанцироваться от этой работы, то молодежь будут использовать деструктивные силы», – отметила Бутина.

Мария Бутина Фото: Олег Укладов

Книга

26 ноября 2020 Мария Бутина издала автобиографическую книгу «Тюремный дневник». В ней уроженка Барнаула рассказала о пребывании в американской тюрьме и освобождении из нее. При этом часть книги основана на реальных дневниках бывшей заключенной, которые та писала еще в тюрьме.

«Это нельзя придумать, это можно только пережить. Я писала все сама, достаточно быстро», – комментирует Бутина.

Теперь общественница презентовала свое произведение 24 февраля 2021 года и на своей малой родине.

Напомним, что Мария Бутина стала известна после того, как попала в американскую тюрьму в 2018 году. Ее признали работающим в США российским иностранным агентом и приговорили к полутора годами заключения. После девяти месяцев тюрьмы активистку выпустили и позволили ей вернуться на родину.