Годовой отчет главы Барнаула Франка состоится 19 марта на заседании гордумы

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк отчитается о работе власти за 2020 год на заседании городской Думы в середине марта. Об этом «Политсибру» сообщили в БГД.

Если ничего не изменится, то депутаты заслушают выступление мэра 19 марта. По регламенту им предстоит проголосовать за отчет. Учитывая, что у «Единой России» в БГД большинство, итоги работы власти будут поддержаны. Хотя не исключено, что даже единороссы будут задавать Франку не удобные вопрос.

Очевидно, что в своем отчете мэр расскажет о реализации национальных проектов, ситуации в жилищно-коммунальной среде, благоустройстве, строительстве, проблемах с уборкой снега, необходимости обновления автобусного парка. И, конечно, борьбе города с коронавирусом.

Добавим, что во время недавнего интервью «Политсибру» и другим СМИ «Сибирской медиагруппы» он сказал, что доволен работой своей команды.

«Это люди надежные и профессиональные. Поставленные перед ними вопросы решают. Это видно по показателям работы администрации за год, которые я представлю на годовом отчете. Но, конечно, оценку должны давать и жители», – заявил Франк.

Фактически для Вячеслава Франка это будет уже второй отчет. Но первое полноценное подведение итогов на посту градоначальника.

Напомним, он стал главой города 14 февраля 2020 года. А 27 марта 2020 году уже держал ответ перед депутатами. Но половину 2019 году городом руководил Сергей Дугин, а вторую половину Франк в статусе и.о.