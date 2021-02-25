Пруд, дорожки и городок для собак. Барнаульский парк «Изумрудный» получит в 2021 году 100 млн рублей на преображение

Парк «Изумрудный» получит в текущем году 100 млн рублей на благоустройство. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Франк в интервью изданиям «Сибирской медиагруппы». На что пойдут эти деньги «Политсибру» рассказал глава Фонда имущества Алтайского края, управляющий парком, депутат краевого парламента Владислав Вакаев.

А пойдут они на три масштабных направления. Вакаев не назвал конкретных сумм по блокам, так как они еще не утверждены окончательно. Но работы предстоят масштабные.

«Часть денег уйдет на расширение сети дорожек, в том числе и на центральной аллее. Некоторые дорожки реконструируем – старый асфальт заменим на плитку. Некоторые проложим там, где сейчас протоптаны «козьи тропки», – пояснил собеседник

Это первое направление. Второе – закупка и установка малых архитектурных форм. На это уйдет около половины предполагаемых средств. В «Изумрудном» установят около 50 скамеек и урн (всего в проекте запланировано 108 комплектов). Также в текущем году в парке появятся четыре беседки, одна из трех детских площадок, городок для собак, по периметру беговых дорожек установят уличные спортивные тренажеры.

И, наконец, третье направление (долгожданное) – начало восстановления пруда. Владислав Вакаев уверен, на это есть серьезный запрос у барнаульцев.

«Сейчас ведем расчет, как это сделать «малой кровью», без масштабных затрат. Ибо первые подсчеты были в пределах 50-60 млн рублей. Если все будет нормально, то в этом году сможем почистить дно, модернизировать бетонные склоны. Боимся загадывать, но, надеюсь, в этом году пустим воду в тестовом режиме», – рассказал Вакаев.

При этом он добавил, что перечень работ еще может поменяться.

Напомним, в 2020 году на развитие парка направили 40 млн рублей. В том числе 32 млн по федеральной программе «Комфортная городская среда». На эти деньги сделали дорожки и освещение по периметру парка. Еще 8 млн рублей выдели из краевого бюджета на озеленение и разработку проектно-сметной документации.

Александра Черданцева, Евгения Родочинская