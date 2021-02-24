Аналитики ВТБ выяснили, что женщины копят чаще, а мужчины – больше

Перед наступающими праздниками ВТБ исследовал особенности финансового поведения мужчин и женщин. По оценкам банка, женщины копят деньги в два раза чаще, но при этом средний чек у мужчин вдвое выше, и сильный пол вдвое больше склонен к инвестициям. Зато женщины чаще берут кредиты, хотя и тратят меньше мужчин.

ВТБ запускает пакетные предложения по кредитам для физлиц Новости компаний 20.02.2021 18:02

В сегменте сбережений доля клиентов-женщин оказалась выше, чем мужчин: 64% в классических депозитах и 55% – в накопительных счетах. При этом в общем объеме вкладов выше доля мужчин (60%), а в сегменте накопительных счетов соотношение примерно 50/50, хотя средний остаток на накопительных счетах у мужчин на треть больше.

В 2019 году средний остаток на таком счете составлял у них около 350 тыс. рублей, а в январе 2021 достиг 570 тыс. Инвестиционные продукты мужчины выбирают вдвое чаще. Однако прекрасная половина стремится не отставать: доля инвесторов-женщин за 2020 год выросла с 24% до 32%.

Интересно отметить, что кредиты наличными чаще берут женщины – их доля в 2020 году составила 56%. При этом мужчины тратят больше: оборот по их картам ВТБ составляет 58% в общей структуре. По количеству транзакций в целом наблюдается паритет.

Женщины ожидаемо больше тратят в магазинах косметики и салонах красоты (66% от общего объема трат в этих категориях), а также на одежду и обувь (62%). Мужчины оставляют больше денег в автосалонах и автосервисах (75%), магазинах электроники (73%), стройматериалов (67%), спорттоваров (66%), а также больше средств расходуют на товары для дома (60%), бытовую технику (62%) и продукты питания (57%).

Почти во всех категориях по сравнению с 2019 годом наблюдается сглаживание гендерных различий, разница сокращается на 2-4 процентных пункта. Исключение составляют магазины одежды и обуви, где разрыв растет в пользу женщин.

При этом по количеству транзакций в ряде категорий разница между тратами мужчин и женщин практически нивелировалась. Например, и те, и другие в этом году примерно с одинаковой частотой посещали салоны красоты, в то время как в 2019 году разница составляла 10%.

Женщины быстро догоняют мужчин и в использовании цифровых сервисов. Сегодня соотношение пользователей ВТБ Онлайн составляет 52% против 48% (пока в пользу сильного пола). Переводить средства другим клиентам женщины также стали чаще, но пока уступают по числу и объему переводов мужчинам на 20% и 35% соответственно. Средний чек перевода у мужчин оказался выше на 20%.