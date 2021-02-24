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Пострадавший на бийской ТЭЦ сотрудник скончался в больнице

Новости
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Один из двух работников, доставленный в больницу после аварии на Бийской ТЭЦ, скончался, сообщили в Сибирской генерирующей компании. ЧП произошло 18 февраля.

«Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая помощь», – сказано в посте в telegram-канале СГК Бийск.

Второй пострадавший все ее находится в городской больнице. Его лечат под наблюдением врачей краевого ожогового центра.

Напомним, вечером 18 февраля на предприятии загорелась угольная пыль. Из-за этого два сотрудника ТЭЦ Бийска получили термические ожоги. На место происшествия оперативно приехали спасатели и медики. Причины происшедшего выясняет специальная комиссия.  

Бийская ТЭЦ

Двух человек увезли в больницу после аварии на бийской ТЭЦ

Новости

Угрозы теплоснабжению города нет

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Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба СГК

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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