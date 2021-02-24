Пострадавший на бийской ТЭЦ сотрудник скончался в больнице

Один из двух работников, доставленный в больницу после аварии на Бийской ТЭЦ, скончался, сообщили в Сибирской генерирующей компании. ЧП произошло 18 февраля.

«Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая помощь», – сказано в посте в telegram-канале СГК Бийск.

Второй пострадавший все ее находится в городской больнице. Его лечат под наблюдением врачей краевого ожогового центра.

Напомним, вечером 18 февраля на предприятии загорелась угольная пыль. Из-за этого два сотрудника ТЭЦ Бийска получили термические ожоги. На место происшествия оперативно приехали спасатели и медики. Причины происшедшего выясняет специальная комиссия.