Сбер запустил страхование по подписке

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился первый страховой продукт Сбера по подписке – программа страхования от несчастных случаев «Защита от травм». Минимальный срок страховки – один месяц.

Подписная модель – это самостоятельный выбор срока и способа оплаты страховки, а также возможность активации страховой защиты на тот период, когда потребность в ней наиболее высока. Подписка также позволяет разбить стоимость годовой программы на необременительные для личного бюджета регулярные платежи. При желании отказаться от страховки достаточно просто не вносить очередной платеж.

«Сейчас настоящий бум подписок. По подписке можно смотреть фильмы, слушать музыку, учиться и даже владеть автомобилем. Все более важным критерием выбора становится возможность платить именно за тот объем сервиса, которым человек реально пользуется. Так что подписка – логичное развитие и наших рисковых страховых продуктов. Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а в течение 2021 года мы переведем на эту модель все наши страховые продукты для физлиц», – прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписку на «Защиту от травм» можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оплата осуществляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Страховая защита на месяц обойдется в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют 400 тыс., 500 тыс., 600 тыс., 800 тыс. или 1 млн рублей.

«Новая модель подписки, уверен, станет для клиентов удобным и привычным способом оплаты услуг страхования. Таким же, как постоянные платежи, которые клиенты ежемесячно осуществляют за различные услуги. В прошлом году по программе «Защита от травм» в Сибирском банке было оформлено около 50 тыс. договоров. Подписная модель позволит сделать программу еще привлекательнее для клиентов», – добавил управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.