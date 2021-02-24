Губернатор Хорохордин поручил проверить торговые центры и школы Республики Алтай после пожаров

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил профильным министерствам организовать проверку торговых центров, крупных магазинов и образовательных учреждений на соблюдение пожарной безопасности, сообщили «Политсибру» в пресс-службе правительства региона.

Такое решение Хорохордин принял после пожара в крупном торговом центре, который произошел в Горно-Алтайске утром 24 февраля. По предварительным данным, там никто не погиб и не пострадал. Огонь повредил около 1 тысячи квадратных метров, причина возгорания пока неизвестна.

«Нам, к счастью, удалось избежать человеческих жертв, но сам факт таких возгораний сигнализирует об имеющихся проблемах. В связи с этим считаю необходимым организовать и провести проверки на предмет соблюдения пожарной безопасности в торговых центрах и крупных магазинах Горно-Алтайска и всей Республики Алтай. Отдельно прошу проверить соблюдение противопожарной безопасности в образовательных учреждениях и на всех объектах с круглосуточным пребыванием детей и пожилых людей», – сказал Хорохордин.

Он также добавил, что провести все эти проверки нужно в короткие сроки «без предвзятого отношения или какого-либо давления на предпринимателей или руководителей учреждений».

Напомним, 10 февраля возгорание произошло в вечерней школе города, после произошедшего возбудили уголовное дело. Одна из возможных причин пожара, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, отметил Хорохордин.