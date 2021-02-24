11 зараженных коронавирусом человек скончались за минувшие сутки в Алтайском крае

В последний день больших февральских выходных в Алтайском крае умерло еще 11 человек с COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 2 280, сообщили в оперативном штабе.

Более 3000 человек в день. В Алтайском крае увеличили темпы вакцинации от коронавируса Новости 19.02.2021 16:11

По данным на 24 февраля, из-за коронавирусной инфекции скончались 1 463 пациента, а у 817 были другие причины смерти.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 42 988 человек. В том числе 142 за минувшие сутки.

Кроме того, за день из больниц выписали 93 выздоровевших. В общей сложности коронавирусом переболели уже 38,3 тысячи человек. Более 2 тысяч пациентов находятся на лечении в ковидных госпиталях: 1 538 – с COVID-19, 570 – с вирусной пневмонией. Тяжелое течение болезни наблюдается у 361 зараженного, 91 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

Прививки от коронавируса поставили 45 513 жителей Алтайского края. Из них 32,9 тысячи получили пока только одну дозу препарата, 12,5 тысяч привиты полностью.