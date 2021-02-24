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Парламент Алтайского края

11 зараженных коронавирусом человек скончались за минувшие сутки в Алтайском крае

Новости
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В последний день больших февральских выходных в Алтайском крае умерло еще 11 человек с COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 2 280, сообщили в оперативном штабе. 

Вакцинация Прививка

Более 3000 человек в день. В Алтайском крае увеличили темпы вакцинации от коронавируса

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По данным на 24 февраля, из-за коронавирусной инфекции скончались 1 463 пациента, а у 817 были другие причины смерти.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 42 988 человек. В том числе 142 за минувшие сутки.

Кроме того, за день из больниц выписали 93 выздоровевших. В общей сложности коронавирусом переболели уже 38,3 тысячи человек. Более 2 тысяч пациентов находятся на лечении в ковидных госпиталях: 1 538 – с COVID-19, 570 – с вирусной пневмонией. Тяжелое течение болезни наблюдается у 361 зараженного, 91 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

Прививки от коронавируса поставили 45 513 жителей Алтайского края. Из них 32,9 тысячи получили пока только одну дозу препарата, 12,5 тысяч привиты полностью.

Вакцинация от коронавируса

За последние сутки от ковида в Алтайском крае выздоровело больше людей, чем заболело

Новости

Ежесуточная выявляемость коронавируса опустилась ниже 150 случаев в день

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pexels.com

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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