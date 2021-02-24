Двухэтажный торговый центр загорелся в Горно-Алтайске. Люди выпрыгивают из окон

Утром 24 февраля в Горно-Алтайске загорелся крупный торговый центр «Ткацкий-1». Часть продавцов и посетителей были вынуждены эвакуироваться из здания через окна, улицу заволокло черным дымом, сообщают очевидцы в соцсетях.

По данным «Новостей Горного Алтая», пожар начался на втором этаже, площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров. На место происшествия приехали три пожарные части – две из Горно-Алтайска и одна из Маймы. Однако к этому моменту огонь активно распространился. Как отметили в МЧС, люди поздно сообщили о пожаре. Причина возгорания пока неизвестна.

Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, многие люди эвакуировались из помещения сами, некоторые прыгали из окон второго этажа. На видео заметно, как люди покидают здание, кто-то даже умудрялся закрывать в это время свой торговый отдел. В помещении сработала пожарная тревога. Женщина кричит: «Бегите, она настоящая».

По предварительной информации МЧС, пострадавших нет, люди успели своевременно эвакуироваться.

На место происшествия выехал глава Республики Алтай Олег Хорохордин, власти развернут оперативный штаб. Ликвидацией пожара руководит начальник ГУ МЧС по региону полковник Андрей Бурлаков.