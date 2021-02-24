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Объем строительства жилья в Алтайском края в первый месяц 2021 года рухнул в два раза

Новости
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В январе 2021 года в Алтайском крае построили 211 новых квартир площадью 18,4 тысяч квадратных метров. Это на 55,9% меньше, чем в январе 2020 года, сообщает Алтайкрайстат.

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Индивидуальные застройщики ввели 12,3 тыс. кв. метров жилых домов. Это 66,9% от общего ввода по краю. И это на 28,8% меньше уровня прошлого года. 

Лишь в 15 районах и трех городах края ввод жилья в первый месяц нового года увеличился. Например, в Залесовском района построили жилья в 2,9 раза больше, в Егорьевском – в 2,8 раза, в Зональном –  в 2,1 раза.

Что касается Республики Алтай, то там в январе 2021 года построили 101 новую квартиру площадью 9 тысяч кв. м., что на 20,3% больше января 2020 года. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: altayrealt.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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