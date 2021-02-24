Соучредителя алтайского мясопромышленного предприятия обвинили в многомилионном мошенничестве

Алтайская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу соучредителя ООО «Алтаймясопром». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и в неправомерном действии при банкротстве (ч.1 ст.195 УК РФ).

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По версии следствия, в 2014-2018 годах соучредитель похитил имущество производственного комплекса. Он фальсифицировал документы и вывез свиней, а также спецоборудование для их содержания и забоя на более чем 166 млн рублей.

При этом сам «Алтаймясопром» находился в критическом финансовом состоянии и был близок к банкротству.

Уголовное дело будет направлено в Тальменский районный суд Алтайского края.