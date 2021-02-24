Алтайский минздрав проверил Советскую больницу после гибели в ней годовалого ребенка

Министерство здравоохранения Алтайского края закончило основную часть проверки Советской ЦРБ, где в январе умер ребенок. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

«Мы совершили несколько поездок комиссией, проверили медицинскую часть, финансовый блок, льготное лекарственное обеспечение. На данный момент закончилась основная часть работы комиссий», – пояснил замминистра здравоохранения Владимир Лещенко.

В Алтайском крае создали петицию против травли врача больницы, в которой после ожога скончался ребенок Новости 20.01.2021 18:09

Но министерство пока не раскрывает результаты проверки. Документы были переданы в правоохранительные органы. Заключительный акт будет готов 10 марта.

Комплексная проверка Советской центральной районной больницы проводилась по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Поводом для нее стала гибель в ЦРБ годовалой девочки 11 января 2021 года. Ребенок попал в больницу с ожогом от пролитого на себя кипятка. Там ему обработали рану и поставили капельницу, после чего девочка умерла

Причиной смерти СМИ называют множественные повреждения грудной клетки и кровоизлияние легких в результате катетеризации подключичной вены.

Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Однако мать погибшей девочки Регина Голошубова считает, что статью могут переквалифицировать, так как врачи допустили много ошибок.

Жалобы на Советскую ЦРБ поступали и раньше. Они касались плохого обращения медперсонала с пациентами. Об этом, кстати, сообщили в минздраве. Но там же добавили: в медучреждении ранее работали с детьми с ожогами, и все проходило успешно.