Главное в Сибири за неделю: в Норильске разбираются в ЧП, в Томске горел ТЮЗ, сибирские коммунисты готовят кандидатов, а активисты ОНФ в Туве приготовили «краснокнижную» уху

Прошлая неделя не обошлась без серьезных ЧП. В Норильске из-за обрушения крыши на фабрике погибли несколько человек, в Томске загорелся ТЮЗ, в Красноярске в машину спикера горсовета прилетела петарда. В нескольких регионах стали известны новые подробности в расследовании громких коррупционных дел. Коммунисты в Новосибирске и на Алтае начали активную подготовку к выборам. Обо всех событиях подробнее в обзоре «Политсибру».

Красноярский край

Главное в Сибири за неделю: ЧП на шахте в Кемерово, ученая из Новосибирска пожаловалась Путину, Хорохордин отчитал замов, а глава Хакасии попал в аутсайдеры Новости 15.02.2021 10:15

Рано утром 20 февраля в дробильном цехе горно-обогатительной фабрики в Норильске частично обрушилась крыша. В это время в здании находились восемь человек, трое из них погибли. Возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, которая также проводит проверку, обрушение произошло во время ремонтных работ по укреплению конструкций цеха. В них ранее были обнаружены дефекты.

Вторая важная новость – в Москве задержали секретаря красноярского отделения незарегистрированной Либертарианской партии Глеба Марьясова. Как сообщил его адвокат, Марьясов стал первым фигурантом дела о перекрытии движения на несанкционированной акции в столице России 23 января. Других подробностей дела пока нет.

Третья тема – неизвестный кинул петарду в автомобиль спикера горсовета Красноярска Натали Филюриной. В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленника поймали через несколько часов. Им оказался 35-летний житель Иркутской области. Ему грозит до семи лет тюрьмы за хулиганство.

Республика Тыва

Местные активисты ОНФ в эфире приготовили краснокнижную рыбу – ленка. Сюжет, где чемпион Тувы по вольной борьбе и самбо Буян Сонам и директор средней школы в селе Торгалыг Альберт Узун-оола готовят уху, вышел на местном ТВ. Видео уже заинтересовало природоохранную прокуратуру, Росрыболовство и Минприроды региона.

Еще одно важное событие в регионе – серьезное ДТП с участием маршрутки 22 февраля. Автобус, в котором ехали школьники, столкнулся с «Тойотой Ипсум». В больницу попали два человека, которые находились в легковушке, и трое пассажиров автобуса, это дети 10-12 лет. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя иномарки. Кстати, он и его пассажиры были пьяны.

Омская область

Бывшего министра спорта региона Сергея Шелпакова поместили под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве. Однако никаких подробностей дела пока нет. Местные СМИ предполагают, что это может быть связано с ситуацией вокруг волейбольного клуба «Омичка». В конце января глава СКР Александр Бастрыкин в ходе онлайн-приема граждан раскритиковал работу омских следователей, которые в течение пяти лет отказывали заявителям в возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты в клубе.

Идем дальше. Специалисты нескольких ведомств в Омске выясняют причину превышения допустимых концентраций ртути в Иртыше. На качестве воды в городских водопроводных сетях это не сказалось, отмечают в Роспотребнадзоре. Однако содержание опасного вещества в реке было превышено в четыре раза.

Томская область

20 февраля в Театре юного зрителя в Томске произошел пожар. Из здания эвакуировали 25 человек, никто не пострадал. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. В театре объявили об отмене спектаклей.

Новосибирская область

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора муниципального учреждения Новосибирска «Управление капитального строительства». Его подозревают в мошенничестве и получении крупной взятки. Махинации были проведены при строительстве детских садов в Новосибирске.

И политическая новость – новосибирские коммунисты выбрали пять кандидатов для участия в выборах в Госдуму. Это действующий депутат ГД Вера Ганзя, депутат областного Заксобрания Роман Яковлев, экс-депутат новосибирского Закса Андрей Жирнов, второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов и глава Первомайского района Виталий Новоселов.

Алтайский край

«Как партия скажет». Павел Грудинин не исключил своего выдвижения в Госдуму от Алтайского края Новости 22.02.2021 16:59

Экс-сотрудницы Алтайского онкодиспансера получили реальные сроки за взятки. В общей сложности они незаконно взяли более 20 млн рублей. Деньги им передавали поставщики медицинских товаров за содействие при госзакупках для нужд онкодиспансера.

19 февраля неизвестный сообщил о минировании здания регионального управления Федеральной службы судебных приставов в Барнауле. Здание было оцеплено, специалисты не обнаружили в нем взрывного устройства. Спустя сутки злоумышленник был задержан, подробных комментариев по этому поводу в ФСБ не дают, судя по информации в соцсетях, звонивший был пьян.

Есть и предвыборные новости. Алтайские коммунисты переизбрали на новый срок первого секретаря крайкома Марию Прусакову. Конференцию посетил экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Вероятнее всего, он будет выдвигаться в Госдуму от края, однако точно это станет известно в июне.

Иркутская область

Правозащитники будут добиваться отставки начальника главка ФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова. Об этом сообщил глава проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин. По его словам, за последние 10 лет оперативники службы исполнения наказаний «завербовали более 30 заключенных и осужденных за убийства, грабежи, разбои и вымогательства, сформировав «бей-бригады», которые занимались внутрикамерной разработкой по команде оперативников ФСБ и ФСИН». Подробнее об этом пишет «Тайга.инфо».

Республика Алтай

На прошлой неделе стало известно, что заявление об увольнении со своих постов подали два высших должностных лица Онгудайского района Республики Алтай. Это спикер районного совета депутатов Мирон Бабаев и глава района Андрей Мунатов

А еще в Республике Алтай пересчитают снежных барсов. На территории национального парка «Сайлюгемский» начался двухнедельный мониторинг численности ирбиса, а также сибирского горного козла (которым питается ирбис). По данным национального парка, в 2019 году в России было зафиксировано 65 особей ирбиса, основная часть которых, около 40, обитает в Республике Алтай, из них 15 в бассейне реки Аргут. Общая численность вида в стране экспертами оценивается в 70-90 особей.

Республика Хакасия

Глава финмониторинга Юрий Чиханчин упомянул о регионе в разговоре с Владимиром Путиным. Встреча прошла 19 февраля. По словам Чиханчина, в Хакасии выявлено двойное завышение цен в контрактах на строительство детских садов. В деле уже разбирается Генпрокуратура.

Правительство Хакасии обратилось в региональную прокуратуру и полицию с просьбой проверить ситуацию с возможной продажей имущественного комплекса ООО «Абаканский рудник» (Абазинский железорудный рудник), находящегося в стадии банкротства. По мнению сотрудников предприятия, которые обратились к главе региона, новый собственник может развалить производство и продать комплекс на металлолом.

Кемеровская область

Двум сотрудникам полиции в Кемерове предъявили обвинение в халатности. Во время дежурства в январе 2020 они получили сигнал о том, что в одном из домов громко кричит женщина, но не отправили туда патруль. А кричала 23-летняя кемеровчанка, которую позже нашли убитой. Известно, что полицейские вину свою не признали и со следствием не сотрудничали. Собранные доказательства оценит суд.