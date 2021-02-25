Надо что-то делать. Мэр Барнаула рассказал о планах возродить парк «Юбилейный»

Администрация Барнаула намерена в очередной раз вернуться к вопросу восстановления заброшенного парка «Юбилейный». Мэрия планирует приступить к разработке нового проекта планировки и составить сметную стоимость уже в 2021 году. Об этом в интервью «Политсибру» и другим изданиям «Сибирской медиагруппы» рассказал глава города Вячеслав Франк.

«Было уже два проекта планировки, они, к сожалению, не прошли. Но какие-то решения все-таки надо принимать по парку. Архитекторы в городской администрации занимаются новым проектом. Сейчас надо хотя бы концепцию понять его», – говорит Франк.

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Другой важный вопрос – финансирование. Судя по словам мэра, власть пока не знает, где взять деньги на возрождение парка. Ведь территория там большая и требует серьезных вложений. Например, на другой некогда проблемный парк «Изумрудный» в прошлом году направили 40 млн рублей, а в этом – 100 млн рублей.

Точных сроков обновления «Юбилейного» Франк не назвал. Но подчеркнул, что сейчас для власти этот парк – приоритетное направление.

Парк «Юбилейный» находится в районе улиц Малахова, Гущина, Северо-Западная. В советские годы эта территория была очень популярной: здесь была танцплощадка для молодежи, аттракционы, летние кафе, асфальтированные дорожки, освещение. Однако в 90-е парк перестал работать и оказался заброшенным. Сегодня этот огромный зеленый массив погряз в мусоре и запустел.

Разговоры о его возрождении идут уже не первый год. В 2016 году появился проект планировки и межевания парка. Здесь планировали построить спортивно-оздоровительные объекты, спортплощадки, аттракционы, административные здания, заасфальтировать дорожки. Однако горожане его не поддержали, так как предполагалась вырубка значительной части леса. Документ отправили на доработку, но он так и не увидел свет. Реальных инвесторов, судя по всему, тоже не нашлось. Хотя ходили разговоры, что заинтересованные все-таки имеются.

В начале 2021 года алтайская социально-экологическая организация «Планета» получила грант в 500 тысяч рублей на парк Юбилей. На эти деньги здесь обследуют растительность, спилят старые деревья и организуют массовые мероприятия.